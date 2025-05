Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tienduizenden mensen op Malieveld voor Gaza-protest

Op het Malieveld in Den Haag stonden omstreeks 12.45 uur al tienduizenden vrijwel unaniem in het rood geklede mensen. Zij zijn daar voor een protest tegen het kabinetsbeleid rond Israël.

Een verslaggever ter plaatse schat dat er ruim 50.000 aanwezigen zijn. Volgens hem staat het Malieveld inmiddels grotendeels vol. Ondertussen komt er nog altijd vanaf Den Haag Centraal een flinke stroom demonstranten aan. Ook vanuit de stad komen er mensen richting het Malieveld.

Aanwezigen hebben onder meer vlaggen, waaronder de Palestijnse vlag, bij zich. Ook lopen er mensen rond met borden met daarop leuzen als „Geweld is nooit een oplossing”, „Doe wat” en „Schuilen kan niet meer”, ziet een andere verslaggever. Ook ziet zij iemand lopen met een Israëlische vlag, waarop „Netanyahu war criminal” staat.

Vredespaleis

De sfeer is gemoedelijk. De aanwezigen zijn van alle leeftijden, van jong tot oud.

Het podiumprogramma van de demonstratie is inmiddels begonnen. Het toegestroomde publiek werd onder meer gevraagd of ze boos, woedend en verdrietig zijn en of ze de rouw voelen, waarop de aanwezigen steeds ja terugriepen. Na het podiumprogramma lopen de demonstranten naar het Vredespaleis en weer terug.

