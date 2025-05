Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geniet vandaag nog maar even van de zon, want vanaf morgen slaat het weer om

Helaas: aan alles komt een einde. Voorlopig ook aan het droge en zonnige weer van de afgelopen tijd. In plaats daarvan kunnen we wisselvallig weer verwachten met enkele buien.

Vandaag is het nog heerlijk zonnig, maar vanaf morgen groeit de kans op buien en daarmee verandert het weer.

Zon, zon en zon

Deze ochtend begint met veel zon, maar in de loop van de middag verschijnen landinwaarts stapelwolken. In het kustgebied is er kans op lage bewolking van zee, aldus Weeronline. Het wordt 20 tot 22 graden. Aan de kust wordt het iets koeler, en zal de temperatuur rond de 15 tot 19 graden liggen. De matige tot vrij krachtige wind laat de temperatuur iets koeler aanvoelen.

Tussen 12.00 en 16.00 uur schijnt de zon met zonkracht 5 tot 6. De kans op verbranden is daardoor na 15 tot 30 minuten al aanwezig.

2025 begonnen met (heel) lekker weer 2025 breekt nu al records als het gaat om zonnige lentedagen en lekker weer. Sinds 1 maart zijn er maar liefst 37 zogeheten zeer zonnige dagen geteld, meldt Weeronline. Daarmee is het oude record uit 2020, met 36 van zulke dagen, officieel uit de boeken. Het verschil met vorig jaar is opvallend groot. In 2024 scheen de zon in dezelfde periode (van 1 maart tot en met 31 mei) slechts drie dagen volop. Zo weinig zonuren in de lente was sinds 1994 niet meer voorgekomen. Een dag krijgt het label ‘zeer zonnig’ als de zon minstens 80 procent van de dag schijnt, verspreid over het hele land. En dat gebeurt dit jaar dus opvallend vaak, wat uitzonderlijk weer laat zien. Ook qua zonuren scoort 2025 hoog. Sinds het begin van de meteorologische lente zijn er al 662 zonuren geregistreerd. Het record uit 2020 staat op 805 uur, maar met nog ruim twee weken te gaan tot 31 mei, is de kans groot dat ook dat record in zicht komt.

Bewolking neemt toe

Maar met die zon is het vanaf morgen (even) gedaan, als de bewolking toeneemt. Vanuit het noordoosten is er kans op enkele buien. Er waait een matige wind. In de kustgebieden gaat het harder waaien waardoor de temperatuur daar 16 tot 18 graden wordt. Landinwaarts wordt het iets warmer, met temperaturen tussen de 19 en 20 graden.

Maandag en dinsdag is er een kleine kans op buien. Volgend weekend neemt de kans op buien verder toe, wat zorgt voor wisselend weer.

Temperaturen weer op normaal niveau

De temperaturen liggen volgens Weeronline op een normaal niveau. Het wordt 16 tot 19 graden in de kustgebieden en 20 tot 23 graden in het binnenland.

Ook in het laatste weekend van mei lijkt het wisselvallig weer te worden. Het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken, zon en soms een bui. Begin juni kunnen we weer op enkele buien rekenen. Het kan dan wat natter worden dan normaal.

