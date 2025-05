Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geen mobiel bereik? Je bent niet de enige (en hier ligt het aan)

Heel wat Nederlanders stond vanochtend een onaangename verrassing te wachten: zij konden niet bellen en ook geen mobiele data ontvangen. De oorzaak hiervan blijkt te liggen bij een storing in het netwerk van Odido, Ben en Simpel.

Het lijkt erop dat de storing vanochtend vroeg al begon, want op social media schrijven meerdere mensen dat ze al om rond 5.00 uur ’s ochtends problemen hadden met hun bereik. Hoewel een woordvoerder van Odido laat weten dat de problemen vooral in de provincies Brabant en Limburg spelen, staan er op de website Allestoringen.nl duizenden klachten vanuit het hele land. „Wat er precies mis is, zijn we aan het uitzoeken”, zo laat de woordvoerder aan het AD weten. „Medewerkers zijn op dit moment ter plekke.”

Geen mobiel bereik

De meeste mensen klagen dat ze geen mobiel bereik hebben en ook geen data kunnen ontvangen, maar de storing treft niet alle gebruikers. Hoelang de problemen nog zullen aanhouden, is onbekend. Dat de storing bij verschillende providers is, ligt waarschijnlijk aan het feit dat Simpel en Ben merken van Odido zijn. Het belverkeer gaat over hetzelfde netwerk.

