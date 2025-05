Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minister Agema ‘emotioneel’ en ‘boos’ tijdens overleg vicepremiers

Minister Fleur Agema (PVV) van Volksgezondheid kan al maanden geen afspraak maken met minister Eelco Heinen (VVD) van Financiën. Dat zegt ze in het tv-programma Buitenhof. Ze wil toestemming van Heinen voor een structurele financiering van 400 miljoen euro voor AI en technologie in de zorg. Ook in het vicepremieroverleg liepen de gemoederen hoog op. Ze zou zelfs hebben gedreigd met opstappen meldden media, maar dat is volgens Fleur Agema niet waar.

„Het is waar dat wij er nog niet uit zijn”, zegt Agema in Buitenhof. „Financiën is wel akkoord als het gaat om de financiële afspraken over het aanvullend zorgakkoord. We zijn heel ver en ik ben heel dankbaar hoever we zijn gekomen.”

Agema wil meer geld voor ontlasten zorgmedewerkers

Maar er bestaat nog onenigheid over een specifiek onderdeel van het zorgakkoord, de financiering van medische technologie en AI. „Die wil ik vanuit het geld dat ik beschikbaar heb, structureel financieren. Ik vraag dus niet om extra geld. Ik wil dat de structurele financiering niet in meer productie ligt, want ik heb te weinig mensen, maar in het ontlasten van de zorgmedewerkers. Daar zullen we nog over door moeten praten, en ik hoop dat dat op korte termijn plaatsvindt.”

RTL Nieuws meldde vrijdag dat Agema gedreigd zou hebben met opstappen. Dat klopt niet, volgens Agema. „Aftreden daar moet je niet mee dreigen, dat moet je doen. En ik heb niet gezegd: ‘Ik wil dat, dat en dat, en anders stap ik op’. Maar we hebben vrijdag wel ruzie gehad met elkaar.”

Ruzie in overleg vicepremiers

„Omdat mijn deadlines verlopen, moet ik de minister van Financiën spreken. Dat lukt niet. Toen heb ik in het vicepremieroverleg voorgesteld: ‘Doe dat ene punt dan maar op de agenda van de ministerraad. Dat wilde de minister president niet doen. Daar werd ik wel emotioneel van, want ik probeer al zo lang de minister van Financiën te pakken te krijgen en ik moet door. We hebben een grote opdracht met elkaar. Ik werd boos, maar niet woest zoals in de krant staat.”

Volgens Agema is die toestemming cruciaal om het zorgakkoord te kunnen sluiten en het arbeidstekort in de zorg op te kunnen vangen. „Het gaat om de vraag: hoe ontlasten we de zorgmedewerker? Ik ga elke week het land in, de ene keer zie ik een kantellaken waardoor iemand alleen, zonder collega, een client kan verschonen. Dat is minder belastend en fijner voor degene die in het bed ligt. De andere keer ben ik bij een huisarts die laat zien dat met AI-tools de administratielast omlaag gaat. Overal waar ik kom zie ik die plannen, het is altijd technologie, AI en hulpmiddelen, soms goedkoop, soms duur. Die zorgen ervoor dat we de arbeidsmarkt kunnen ontlasten en daadwerkelijk die hogere zorgvraag kunnen bedienen.”

