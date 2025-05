Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Internationale investeerders hebben gemunt op festivalbranche: ‘Vrees voor prijsstijging’

Europese festivals al Sziget, Sónar Wacken Open Air en ook Nederlandse festivals zoals Zwarte Cross, DGTL ID&T (Defqon 1, Mysteryland, Milkshake) en Awakenings zijn nu in handen van een Amerikaanse giga-investeerder. Interesse van grote investeerders in de festivalbranche wakkert vrees voor nog duurdere ticketprijzen aan.

Festivals zijn nu eenmaal populair, zeker onder de jongere generatie. Maar tegelijkertijd wordt een festivalbezoek steeds duurder. Festivalkaartjes kregen een flinke som boven op eerdere verkoopprijzen en een pannenkoek, frietje of biertje kosten inmiddels ook fors meer. Kennelijk is er nogal wat gaande achter de schermen van grote festivals. Grote internationale investeerders hebben hun oog op deze branche laten vallen.

Grote investeerders begeven zich in festivalbranche

Het Amerikaanse investeringsfonds KKR kocht in juni vorig jaar een aantal grote Europese festivals op. Of in ieder geval de overkoepelende organisatie achter deze festivals: Superstruct. Zowel Follow the Money als De Volkskrant berichten over de overname.

Superstruct is verantwoordelijk voor zo’n tachtig festivals, in onder meer Duitsland, Hongarije, Nederland, Spanje en Verenigd Koninkrijk. Superstruct slaat met grote investeerders de handen ineen, namelijk het Amerikaans KKR en Britse CVC. Zij legden 1,3 miljard euro neer, volgens de Financial Times.

Private-equityfondsen kopen op

KKR is overigens ook de investeerder die ooit Vendex opkocht, de keten waar onder meer Praxis, Dixons, Hema, de Bijenkorf en V&D onder vielen. We weten dat V&D inmiddels de deuren heeft gesloten. Kennelijk bleek het businessmodel van KKR daar een rol in te spelen. KKR verkocht niet alleen de winkelketens door, ook al het vastgoed verwisselde van eigenaar voor in totaal 1,4 miljard euro. Dat geld verdween direct in de zakken van KKR. V&D ging daardoor de laatste jaren van zijn bestaan gebukt onder hoge huren, schrijft Follow The Money.

KKR is, zoals dat genoemd wordt, een private-equityfonds. Geld binnen dat soort fondsen is afkomstig van rijke families en institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Met dat geld koopt KKR bedrijven op en belooft zo’n bedrijf te laten groeien en winstgevender te maken. Daarna gaat het bedrijf weer in de verkoop. „Als het even kan met een flinke winst (voor het fonds uiteraard)”, aldus FTM.

Onethisch

Overigens staat private-equity bekend als ‘aasgieren’, ‘sprinkhanen’ en ‘barbaren’. Omdat hun bedrijfsvoering niet altijd even ethisch is: kopen, verkopen, schulden, massa-ontslagen en plunderen van de kas. KKR is een van de vijf grootste private-equitypartijen ter wereld.

Dat dit soort bedrijven de festivalsector inmiddels overnemen, viel niet per se op. Maar de laatste tijd klinkt er kritiek op de andere, niet altijd ethische, investeringen die KKR doet. Investeringen in kapitalistische projecten, inmenging met de oorlog in Gaza en andere investeringen die ecologisch niet verantwoord zijn. Reden dat sommige artiesten en festivals afhaakten bij Superstruct.

Coronapandemie

Overigens is Superstruct ooit zo ingericht om snel te groeien door overnames. Uiteindelijk zag het Nederlandse private-equityhuis Waterland ook heil in deze aanpak. Deze Gooische investeerder kocht dan ook weer andere evenementenorganisatoren op onder de noemer All Things Live.

Superstruct en All Things Live beleefden een glorietijd toen door coronapandemie de ‘festivals voor het oprapen lagen’. „Als Superstruct bepaalde festivals niet had opgekocht, waren ze zeker verdwenen”, laat een festivalorganisator weten aan FTM.

Geld verdienen versus imago festivals

Er zijn meer investeerders die instappen bij omvallende festivals. Dat komt niet uit de lucht vallen. Vanuit private-equity leeft het idee dat mensen steeds meer hechten aan niet-tastbare zaken. De vraag naar live entertainment is de afgelopen tien jaar aanzienlijk gegroeid en zal naar verwachting blijven toenemen, aangezien consumenten hun uitgaven steeds meer verschuiven van goederen naar ervaringen”, aldus KKR.

Maar daar botst uiteindelijk vaak ook het oorspronkelijk imago of identiteit (artistiek, cultureel, alternatief, vrij, inclusief) met de financiële business die draait om zo veel mogelijk geld verdienen.

1,3 miljard terugverdienen

Woordvoerder Laurence Van Doosselaere van Waterland laat aan FTM weten dat het instappen van investeerders in deze branche niet per se een teken van ‘commercie’ is. „Maar ook van geloof in de veerkracht en groeiende betekenis van live evenementen. Wij zorgen voor de randvoorwaarden: de organisatiekracht, de infrastructuur, de slagkracht. Zodat makers en communities zich kunnen richten op wat er echt toe doet: beleving creëren. Het is geen botsing van werelden, maar een samenwerking waarin het beste van beide kanten samenkomt.”

KKR moet echter ook meer geld uit de festivals weten te halen. De 1,3 miljard moet namelijk ook gewoon terugverdiend worden. Dit kan met stijgende ticketprijzen, maar ook het gebruik van data, zoals Spotify en TikTok. Dit om te zien wat mensen leuk vinden en zo meer mensen te trekken, of sneller uitverkopen of een hogere ticketprijs te kunnen vragen. Ook catering-inkopen op grotere schaal en meer reclame zouden voor meer inkomsten kunnen zorgen.

Vrees voor ticketprijs festivals

Festivalkenners vragen zich af of dit goed gaat. „Het lijkt mij dat het niet anders kan dan dat tickets kopende jongeren hiervoor gaan betalen”, aldus een voormalig bestuurder.

Voorzitter Boris van der Ham van brancheorganisatie Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) is minder pessimitisch. „Er is veel concurrentie, wat een goede invloed heeft op de hoogte van ticketprijzen.”

Ook Pepijn ten Kate, belangenbehartiger theater, dans en podia van vakbond Kunstenbond/Ntb zag de nadelige effecten van dit soort investeerders in creatieve braches. „Je kan, lijkt mij, ticketprijzen niet oneindig oprekken of mensen overspoelen met reclame, daar komen ze niet voor. Ik denk dat de grote artiesten ook niet minder zullen gaan vragen, dus het zal vooral ten koste gaan van de medewerkers en de minder bekende of startende artiesten.”

Superstruct en KKR lieten aan FTM weten geen reactie te willen geven.

