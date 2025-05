Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Etiketten op de schop, meer duidelijkheid als je een allergie hebt

De etiketten op producten gaan vanaf 1 januari 2026 op de schop. Fabrikanten zijn vanaf dan verplicht om allergenen veel duidelijker aan te geven op verpakkingen. Dit zou het leven voor mensen met allergieën makkelijker moeten maken.

Allergenen zijn eiwitten in voedsel, die allergische reacties kunnen opwekken, zoals ei, vis, pinda, noten, mosterd en melk.

Beleid al van kracht

Het beleid geldt officieel al vanaf 1 januari 2024, maar fabrikanten hebben nog tot het einde van het jaar om hun etiketten aan te passen. Daarom kun je op dit moment zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ etiketten tegenkomen in de supermarkt.

Voor bijvoorbeeld de bakker of een horecagelegenheid gelden de nieuwe regels (nog) niet. Eerder bleek al dat je goed moet uitkijken in restaurants als je een allergie hebt. Meer dan de helft van de restaurants informeert klanten namelijk onvoldoende over allergenen in hun voedsel.

Dit verandert er op etiketten

Waar nu nog vaak kleine lettertjes of vage formuleringen op etiketten staan, zoals ‘kan sporen bevatten van pinda’s’, moeten fabrikanten straks duidelijker zijn. Met de nieuwe regels voor allergenen op etiketten mogen producenten nog maar twee formuleringen gebruiken als er risico is op kruisbesmetting, schrijft Radar. ‘Kan [allergeen] bevatten’ of ‘Niet geschikt voor mensen met een [allergeen]-allergie’.

Voorheen mochten fabrikanten helemaal zelf bepalen of en hoe ze waarschuwden voor (sporen van) allergenen. Hierdoor was er veel onduidelijkheid, terwijl dit voor mensen met een allergie het verschil tussen leven en dood kan betekenen. Ongeveer 3 procent van de Nederlandse bevolking heeft een voedselallergie. Dat zijn ruim een half miljoen mensen. Zij kunnen ernstig ziek worden en in het ergste geval zelfs overlijden door het eten van bijvoorbeeld noten of schaal- en schelpdieren, ook als het om een piepkleine hoeveelheid gaat. Als je nu nog geen allergie hebt, houdt dat overigens niet in dat je die niet alsnog kunt ontwikkelen. Je kunt zelfs op je 30ste, 40ste of 50ste nog allergisch of overgevoelig worden voor iets.

De nieuwe regels dwingen producenten om na te gaan of een allergeen in hun product kan belanden. Voedingsmiddelen kunnen om verschillende redenen allergenen bevatten: door de ingrediënten in het product, maar ook door kruisbesmetting. Er is een bepaalde drempelwaarde vastgesteld, en als de hoeveelheid allergenen daarboven uitkomt, is een waarschuwing verplicht. De drempelwaarde is per allergeen anders.

🥜 Allergenen op het etiket De Europese Unie wees 14 allergenen aan die altijd duidelijk op het etiket moeten staan: pinda’s, melk (inclusief lactose), glutenbevattende granen (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt), eieren, noten, vis, schaaldieren, weekdieren, soja, selderij, mosterd, sesamzaad, sulfieten en lupine.

Binnenkort etiketten in het Engels?

Mogelijk komt er in de toekomst nog een wijziging aan: etiketten in het Engels. Onder meer de topmannen van PLUS en Jumbo en een medeoprichter van Picnic vinden dat de overheid niet meer zou moeten eisen dat de informatie op etiketten van producten Nederlandstalig moet zijn. Supermarkten kunnen dan beter opboksen tegen de steeds hogere inkoopprijzen die sommige A-merken volgens hen vragen.

Europarlementariër Malik Azmani van de VVD verklaarde deze voorstellen te willen bespreken in het Europees Parlement. „Maar nieuwe wetgeving kan 1 tot 2 jaar duren en we zitten nu nog in het beginstadium”, zei hij daarbij.

