Eerste statiegeldwinkels komen eraan: waar en hoe werkt het?

Winkels uitsluitend voor het inleveren van statiegeld: binnenkort is het realiteit. Op twee plekken in Nederland opent Statiegeld Nederland deze speciale winkels. Maar hoe werkt dat dan eigenlijk?

De eerste Statiegeld Retourshop opent op 9 mei in winkelcentrum Keizerswaard in Rotterdam, vanaf 14 mei kunnen bezoekers terecht aan de Vijzelgracht in Amsterdam. Vooralsnog zijn er maar twee statiegeldwinkels. In deze steden is de behoefte aan extra innamepunten het grootst.

Hoe werkt inleveren bij statiegeldwinkels?

Bij een zogenaamde bulkmachine kun je meer dan honderd flesjes en blikjes tegelijkertijd inleveren in de statiegeldwinkels, maar er zijn ook losse inlevermachines. Daarnaast zijn er losse bakken om afval gescheiden in te zamelen en een wasbakje om de handen te wassen.

Wie flesjes en/of blikjes inlevert, krijgt direct het geld terug. Er is een cashautomaat om het statiegeld contant te laten uitbetalen. Daarnaast kunnen bezoekers hun verdiende geld ook doneren of op hun rekening laten storten via een Tikkie.

Belang van inlevergemak

„In een ideale wereld zouden consumenten hun flesjes en blikjes kunnen inleveren waar ze die ook gekocht hebben, maar dat is nu simpelweg nog niet het geval. Er is geen wettelijke verplichting voor winkels om statiegeldverpakkingen in te nemen”, legt Statiegeld Nederland-directeur Jeroen Hillen uit. „Daarom nemen wij nu zelf het voortouw.”

Hillen benadrukt het belang van inlevergemak en pleit voor meer innamepunten in Nederland. „Daar werken we hard aan en wij blijven zoeken naar creatieve, toegankelijke manieren om statiegeldverpakkingen terug te winnen. Want elk flesje en blikje dat we terughalen, is er één die we kunnen recyclen en weer kunnen gebruiken voor nieuwe flesjes en blikjes.”

Schade door statiegeldjagers

Sinds 1 april 2023 zit er 15 cent statiegeld op blikjes. Hoewel er minder blikjes en flesjes in het zwerfafval belanden door de introductie van statiegeld hierop, valt het percentage dat wordt ingezameld vies tegen. De hoeveelheid flesjes en blikjes tussen het zwerfafval is met 70 procent afgenomen, maar het wettelijke inzameldoel van 90 procent wordt vooralsnog niet gehaald. Van de verkochte plastic flesjes werd vorig jaar 77 procent weer ingeleverd, van de blikjes 84 procent.

Ook zorgt vooral het statiegeld op blikjes voor andere problemen, zoals lange rijen bij het inleveren en meer andere afval op straat. Vorige week bleek dat de schade die door statiegeldjagers wordt aangericht aan afvalbakken in Rotterdam opgelopen is tot 2,3 miljoen euro. Dat geld is nodig voor het vervangen, repareren en opruimen van de rotzooi die ontstaat door mensen die de bakken openbreken, als zij op zoek zijn naar statiegeldverpakkingen.

