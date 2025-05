Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Defensie koopt voor miljarden aan tanks en straaljagers: wapent Nederland zich wel tegen de juiste dreiging?

Door de oorlog in Oekraïne, spanningen met Rusland en twijfels over Amerikaanse NAVO-steun is er een hernieuwde militaire opleving in Europa. Ook Nederland trekt flink de portemonnee. Het ministerie van Defensie investeert miljarden euro’s in nieuwe wapensystemen.

Experts vragen zich af: zijn dit wel de wapens die we nu echt nodig hebben?

Het ministerie van Defensie heeft ruim vijftig tanks aangeschaft voor een nieuw Nederlands bataljon. Daarnaast worden extra F-35-gevechtsvliegtuigen, helikopters en onderzeebootjagers besteld. Deze investeringen moeten Nederland én NAVO-bondgenoten beter beschermen in een veranderend geopolitiek klimaat.

Kanttekeningen over plannen Defensie

Toch plaatsen deskundigen kanttekeningen bij deze koers. Cyberaanvallen of digitale spionage vragen om andere middelen dan zwaar materieel. Volgens critici gaat een groot deel van het defensiebudget naar klassieke wapens, terwijl de actuele dreigingen vooral digitaal zijn.

De oorlog in Oekraïne laat zien hoe drones het verloop van conflicten beïnvloeden. Grote aantallen drones worden ingezet om verdediging te doorbreken of om aanvallen te neutraliseren. Desondanks blijven investeringen in droneverdediging wereldwijd achter bij de productie van aanvalsdrones.

„Tanks en gevechtsvliegtuigen zijn nutteloos bij een cyberaanval op bijvoorbeeld het stroomnet of de watervoorziening”, zegt projectleider wapenhandel Frank Slijper van vredesorganisatie PAX en schrijft Nu.nl. „Als je kijkt wat Nederland de afgelopen drie jaar aan wapens heeft besteld, kun je je afvragen of dat precies is wat we nodig hebben.”

Defensie geeft aan ook te investeren in luchtverdediging en systemen tegen drones. Toch ligt de nadruk in de recente aankopen nog steeds op traditioneel materieel.

NAVO-verplichtingen

Nederland maakt deel uit van de NAVO en moet inzetbare eenheden leveren bij een eventueel conflict. Dat vraagt ook om tanks, schepen en gevechtsvliegtuigen. Volgens Defensie zijn deze aankopen daarom noodzakelijk, ook als ze niet direct gericht zijn op dreigingen binnen eigen landsgrenzen.

Tegelijkertijd is het de vraag in hoeverre deze systemen bijdragen aan nationale veiligheid, zeker bij digitale aanvallen of fysieke sabotage van kritieke infrastructuur.

Defensie noemt combinatie van middelen noodzakelijk

Defensie benadrukt dat er niet gekozen wordt tussen klassieke of moderne middelen. De kracht zit volgens het ministerie in de combinatie van capaciteiten op land, in de lucht, op zee, digitaal en zelfs in de ruimte. Alleen zo ontstaat een weerbare krijgsmacht.

