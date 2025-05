Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De supermarkt beïnvloedt je koopgedrag, dit is hoe

Felle kortingen, snoep bij de kassa en de geur van versgebakken brood. In een supermarkt is niets willekeurig. Op welke manieren beïnvloedt op een supermarkt allemaal jouw koopgedrag? Het AVROTROS-consumentenprogramma Radar dook in de kwestie.

Volgens emeritus hoogleraar Voeding en Gezondheid Jaap Seidell is er een grote rol weggelegd voor de plek waar de producten liggen. Het is weer eens iets anders dan praten over de prijzen in de supermarkt.

Supermarkt beïnvloedt koopgedrag

Bij binnenkomst kom je aan bij het groente- en fruitschap. Verse en gezonde producten prikkelen je ogen, waardoor je ze in je mandje gooit. Hierdoor voel je je later minder bezwaard voelt om ook iets ongezonds mee te nemen. Essentiële dingen als eieren en brood staan juist helemaal achterin, zodat je eerst langs een weelde aan andere producten loopt (die niet per se op je boodschappenlijstje stonden).

Het gebied bij de kassa is gericht op impulsaankopen, zegt Seidell tegen Radar. Als je moet wachten in de rij bij de kassa, kan die Snicker of Mars er aanlokkelijk uitzien en je grijpt hem ook nog eens makkelijk mee.

Ook de hoogte waarop ze gepresenteerd worden, is allesbehalve willekeur. Winstgevende A-merken staan op ooghoogte, voor goedkopere varianten moet je bukken of op je tenen staan. LUBACH wijdde eerder een aflevering aan ‘onze’ verslaving aan A-merken. Presentator Arjen Lubach stelde dat A-merkfabrikanten allemaal keihard misbruik maken van de Nederlandse consument.

Omdat we „onredelijk gek” zijn op A-merken, geven we fabrikanten veel macht. A-merken zijn de afgelopen jaren flink duurder geworden, maar spraken Lubach wel tegen.

🍞 Goedkoopste en duurste supermarkt Televisieprogramma KASSA deed boodschappen bij de zes grootste supermarkten van Nederland om de prijzen te vergelijken. Aldi bleek het goedkoopst, Albert Heijn het duurst.

Geur, geluid en aanbiedingen

De supermarkt maakt ook slim gebruik van geur en geluid. Seidell: „De geur van versgebakken brood, koffie of gebak maakt je hongerig en vergroot de kans dat je iets extra’s meeneemt. Daarnaast zorgt rustgevende achtergrondmuziek ervoor dat klanten zich ontspannen voelen en minder gehaast zijn, waardoor ze langer blijven rondkijken.”

Tot slot laten supermarkten je geloven dat het voordeliger is als je meer koopt, zoals twee-voor-prijs-van-één-acties of grotere verpakkingen. Het is dan misschien relatief goedkoper, uiteindelijk geef je wel meer geld uit. En dat is precies wat een supermarkt wil.

Nederlanders zijn niet alleen gek op A-merken, maar ook op aanbiedingen. Sommige bedrijven zetten de standaardprijzen heel hoog, maar hebben aan de lopende band een aanbieding. Je hebt dan het gevoel een goede deal te pakken te hebben, maar betaalt in feite de normale prijs. Volgens retaildeskundige Paul Moers is in de supermarkt 25 procent van de producten altijd in de aanbieding, in een drogisterij is dat zelfs 45 procent. Dat we in Nederland zoveel aanbiedingen hebben, is ook de reden dat boodschappen doen in Duitsland goedkoper is.

De Consumentenbond trok eerder aan de bel over neppe aanbiedingen bij supermarkten. Vooral Aldi, Dirk en Jumbo leken zich hier schuldig aan te maken.

Reacties