Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer fraude bij theorie-examen voor rijbewijs: ‘Camera’s en oortjes’

Proberen te sjoemelen of frauderen tijdens een theorie-examen voor een rijbewijs? Het gebeurt steeds vaker, ziet het CBR. Door middel van technische snufjes en gadgets proberen kandidaten frauduleus te slagen voor hun theorie-examen.

De wachttijden voor rijexamens zijn momenteel behoorlijk lang en je betaalt ook een flinke duit voor het halen van je rijbewijs. Overigens is het de bedoeling dat men eind 2030 een digitaal rijbewijs krijgt, in plaats van het roze pasje.

Meer fraude bij examens AI en gadgets

Het CBR merkt op dat er tussen 2022 en 2025 meer theorie-examenkandidaten werden betrapt met kleine camera’s, oortjes of andere gadgets om te frauderen. Vaak bedoeld zodat iemand anders de antwoorden kan voorzeggen, schrijft De Telegraaf vandaag.

Frauderen met AI blijkt ook onder studenten niks nieuws. Uit onderzoek van studentenplatform Stuvia blijkt 28 procent van studenten een vak gehaald te hebben met behulp van AI en 24 procent leverde schoolwerk in zonder het te begrijpen.

Camera’s en oortje bij theorie-examen rijbewijs

Hoewel vroeger in de klas ook gespiekt werd, nemen nu ChatGPT of andere AI-tools het over. Jaap van Nes, mede-oprichter van Stuvia, spreekt tegen de krant zijn zorgen uit. „De uitdaging is om diploma’s hun waarde te laten behouden in een wereld waarin AI steeds toegankelijker wordt.”

Maar dus niet alleen op school, ook bij rij-examens worden de gemoderniseerde fraude-methoden toegepast. In 2024 registreerde het bureau bijna een verdubbeling van het aantal meldingen van voorzegfraude tijdens theorie-examens ten opzichte van twee jaar daarvoor. Fraude door middel van oortjes en camera’s, waardoor de vragen worden voorgezegd.

Zorgen bij CBR

CBR-baas Alexander Pechtold vertelt tegen De Telegraaf dat het CBR maatregelen neemt, die hij overigens niet allemaal gaat onthullen. „Er zitten criminele organisaties achter deze voorzegfraude-zaken en er gaan absurde bedragen in om, soms tot wel 3000 euro voor het ’begeleiden’ van een kandidaat. De examen-makers dragen dan vesten, truien of brillen met verborgen camera’s. Maar we zien het tegenwoordig ook zelfs in brilmonturen, pennen of knoopsgaten.”

Hij vervolgt: „Die camera’s filmen de vragen, via een oorsysteem worden de antwoorden vervolgens verteld. Die oortjes zijn zó bizar klein, sommige moesten we met een pincet verwijderen. Het is allemaal zo professioneel, ik noem het daarom een vorm van georganiseerde misdaad. Met als uiteindelijk grote nadeel: de verkeersveiligheid die omlaag gaat.”

Aangifte

Het CBR neemt maatregelen zoals scan-apparaten, poortjes en beveiliging. En mocht een kandidaat gesnapt worden? „We doen altijd aangifte bij de politie. We leggen de persoon een toegangsverbod op voor bepaalde tijd. Soms krijgen ze ook een boete of taakstraf.”

Reacties