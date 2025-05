Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bosje bloemen voor Moederdag kopen? Pas op voor gevaarlijke stoffen

Zondag is het Moederdag en dan zijn de bloemen niet aan te slepen. Maar pas op als je je moeder wilt verrassen met een bloemetje: Natuur & Milieu en Pesticide Action Network (PAN) Nederland waarschuwen dat een boeket een cocktail aan bestrijdingsmiddelen kan bevatten, waaronder risicovolle en illegale stoffen.

Dat meldt het Algemeen Dagblad. De week voor Moederdag is een van de belangrijkste weken voor bloemisten (maar wist je dat negen op de tien mensen ook een bos bloemen voor zichzelf koopt?  

Gifstoffen op bloemen

PAN liet in 2022 en begin 2025 steekproeven doen naar resten pesticiden op boeketten en snijbloemen die waren gekocht bij speciaalzaken, supermarkten en online verkooppunten. De organisatie trof 71 verschillende gifstoffen aan op dertien onderzochte boeketten. In 24 gevallen ging het om stoffen die verboden zijn in de Europese Unie.

‚ÄěIk ben zeer bezorgd over de grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen waarmee consumenten ongemerkt in aanraking komen. Het is onbegrijpelijk dat er niemand optreedt tegen snijbloemen die zelfs vol zitten met in Europa verboden stoffen‚ÄĚ, zegt Margriet Mantingh, voorzitter van Pesticide Action Network (PAN), in de krant.

Wettelijke maximale grenswaarde

Natuur & Milieu en PAN Nederland dringen aan op actie. ‚ÄěWe willen dat er een wettelijke maximale grenswaarde komt voor resten gif op snijbloemen, net zoals dat geldt voor voedsel. Alleen dan zullen er eindelijk controles plaats vinden. Dat zal de sierteeltsector extra stimuleren om duurzamer te produceren‚ÄĚ, zegt Berthe Brouwer, programmaleider duurzame landbouw.

Ook onderzoek Avans Hogeschool in Breda, in opdracht van tv-programma Radar wees deze week uit dat er een ruime hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in bloemen zit, met ook stoffen die in Europa zijn verboden. Er werden zes boeketten gehaald bij verschillende bloemisten en supermarkten en in totaal 23 bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Acht stoffen daarvan zijn niet meer zijn toegestaan.

Het AD legt uit dat de illegale stoffen niet per se de schuld zijn van Nederlandse telers. Er komen bloemen uit de hele wereld naar een Nederlandse veiling. Vanuit daar belanden ze in boeketten of bloemenwinkels.

Waar moet je op letten?

Of er gezondheidsrisico’s aan verbonden zitten, is nog niet zeker. Wel kan het snijden en schikken van bloemen die gifstoffen bevatten microgrammen gifstoffen achterlaten op de huid, zegt biochemicus Jos Brouwers. Sommige mensen kunnen hier slecht op reageren.

Radar zocht uit waar je op kunt letten om het risico op gifstoffen te verkleinen:

Kijk of het boeket een keurmerk heeft. Als het biologische keurmerk (een groen blaadje) op een product staat, zijn de bloemen biologisch. Milieucentraal heeft een keurmerkenwijzer om je op weg te helpen.

Je kunt het boeket rechtstreeks bij de teler kopen, een overzicht is te vinden bij de onafhankelijke branchevereniging Biologische Sierteelt Nederland.

Je kunt naar een biologische pluktuin gaan om zelf een bos bloemen samen te stellen. Deze bosjes zijn ook nog eens goedkoper.

