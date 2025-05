Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bij deze supermarkt vind je de meeste vleesaanbiedingen

Goedkoop vlees kopen? Dan zit je bij supermarktketen Plus aan het goede adres. De supermarkt had in de eerste drie maanden van het jaar 387 aanbiedingen voor vleesproducten in de folders staan. Dat is ongeveer een vijfde minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar Plus is nog altijd koploper onder de supermarkten.

Wakker Dier heeft dat berekend.

De organisatie, die tegen reclames met vlees is, zegt dat Plus „al vijf jaar onafgebroken” in de top drie van de meeste aanbiedingen voor vers vlees, vleeswaren en vleesconserven staat.

Wakker Dier telde in het eerste kwartaal 378 aanbiedingen bij Albert Heijn, 348 bij Hoogvliet en 328 bij Vomar. Jumbo (81) en Spar (60) sluiten de rij.

‘Supermarkt houdt zich niet aan de afspraken’

Elf supermarktketens hebben afgesproken dat ze minder dierlijke eiwitten willen verkopen en meer plantaardige eiwitten. Dit jaar zou 50 procent plantaardig moeten zijn. Volgens Wakker Dier voldoet alleen Ekoplaza daaraan. Daar is 33,8 procent van de verkochte eiwitten afkomstig van dieren en 66,2 procent van planten.

Bij Jumbo is 55,7 procent dierlijk en 44,3 procent plantaardig. Picnic, Plus en Aldi zitten op zo’n 61 procent dierlijke en 39 procent plantaardige eiwitten.

Hier scoor je de goedkoopste boodschappen

Maar naar welke supermarkt kun je sowieso het beste gaan, als je geld wilt besparen? KASSA ging begin dit jaar met een boodschappenlijstje, met daarop de ‘alledaagse’ producten zoals fruit, pasta, thee en wasmiddel, langs zes verschillende supermarkten in Haarlem. In totaal stonden er 37 producten op de boodschappenlijst.

De boodschappen werden gedaan bij Aldi, Dirk, Lidl, Jumbo, Plus en Albert Heijn. Alle boodschappen werden gedaan op dezelfde dag en in dezelfde plaats om een zo’n eerlijk mogelijke vergelijking te kunnen maken.

En waar was KASSA nu het goedkoopst uit? Het antwoord zal je misschien niet verbazen: bij de Aldi. Daar kostten de producten 63,68 euro, terwijl hetzelfde aantal producten bij Albert Heijn 74,45 euro kostte. Ruim 10 euro méér dus.

