Tanken over de grens loont niet meer: benzine in Nederland soms zelfs goedkoper

Even de grens over rijden om de tank vol te gooien is voor veel Nederlanders een no-brainer. Duitsland is al jaren het beloofde land voor goedkopere brandstof. Maar dat prijsverschil wordt kleiner. In sommige gevallen ben je in Nederland zelfs goedkoper uit dan bij onze oosterburen als het gaat om benzine.

De verklaring? Een mix van dalende olieprijzen, valutakoersen én extra belastingen aan Duitse zijde. Maar ook in eigen land loont het inmiddels om kritisch te kijken naar waar je tankt.

Paar cent verschil

Wie bij een tankstation in het Gelderse Babberich stond, kon deze week z’n ogen even niet geloven: de benzineprijs lag daar enkele centen lager dan bij een pomp net over de grens in Duitsland. Een zeldzaamheid, maar wel tekenend voor hoe de prijzen elkaar naderen.

Gemiddeld is Nederland nog steeds duurder, met een adviesprijs van 2,07 euro voor Euro95. In Duitsland betaal je gemiddeld 1,69 euro per liter. Maar in de grensregio’s gaat het steeds vaker om een paar cent verschil en dan moet je je afvragen of het uitstapje het nog wel waard is.

Benzine fors goedkoper dan vorig jaar

Ook opvallend: ten opzichte van vorig jaar is tanken in Nederland een stuk voordeliger geworden. Volgens de Barometer Brandstof van Pricewise is benzine in april 10 procent goedkoper dan een jaar geleden. De prijs van een liter Euro95 daalde op sommige plekken in Nederland van 2,08 euro naar 1,88 euro. Voor diesel is het verschil vergelijkbaar.

En dat merk je in je portemonnee: een volle tank voor een gemiddelde auto scheelt nu zo’n 11 euro. Wil je je tank extra vol gooien door nog te tanken na de klik? Metro legt uit waarom dat geen slim idee is.

Daling kan even doorgaan

Volgens Hans de Kok, directeur van Pricewise, kan de daling die we afgelopen maart al zagen ontstaan nog wel even doorgaan: „De olieprijzen zijn begin mei verder gedaald. In combinatie met de stabiele maar hoge euro-dollarkoers maakt dat een verdere prijsdaling aan de pomp in het verschiet ligt. De brandstofprijzen daalden in de eerste week van mei ongeveer evenveel als in april. De prijsverschillen tussen tankstations zijn daarnaast significant, dus als men hierdoor nog een keer 10 procent bespaart werkt het voordeel dubbelop door, ondanks dat meer dan de helft van onze brandstofprijzen uit belasting en accijnzen bestaat.”

Met andere woorden: wie goed oplet en z’n tankmoment slim kiest, kan ook in Nederland flink besparen.

CO2-heffing drukt prijzen voor benzine in Duitsland omhoog

Toch moeten we niet te vroeg juichen. In Duitsland ging begin dit jaar een extra CO2-heffing in, waardoor benzine daar automatisch zo’n 3 cent per liter duurder werd. Deze heffing loopt de komende jaren verder op. In 2027 kan dit volgens berekeningen oplopen tot wel 38 cent extra per liter.

Ook Nederland krijgt zo’n heffing, waarschijnlijk vanaf 2026. Hoe zwaar die wordt en hoe die precies doorberekend wordt aan de pomp, is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat op 1 januari 2026 ook de prijs van benzine fors omhooggaat: met 25,8 cent per liter. Over de benzineprijs inclusief accijnzen en heffingen wordt ook 21 procent btw gerekend, waardoor de huidige daling van korte duur lijkt.

