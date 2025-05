Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Beerta rouwt om Jeffrey en Emma: ‘Vader een man die niet van de alcohol af kon blijven’

In Beerta wordt volop gerouwd om de kinderen Jeffrey (10) en Emma (8), die dinsdagavond met hun vader in een auto uit het water werden gehaald. Honderden mensen hadden geholpen met zoeken. Nieuws van de Dag was ter plaatse.

Jelle Akerboom, verslaggever van Nieuws van de Dag (SBS6), zag de diepe verslagenheid in het Groningse Beerta. De kinderen werden zaterdag meegenomen door hun vader Klaas. De politie vond zijn auto met daarin de lichamen van de kinderen en hun vader in het water bij Winschoten. Ze bleken verdronken. Heel Nederland leefde mee en had een paar dagen lang gehoopt dat Jeffrey en Emma veilig terug bij hun moeder zouden komen.

Knuffels en bloemen in Beerta

Akerboom trof in Beerta een gedenkplek aan waar steeds meer bloemen, knuffels en kaartjes werden neergelegd (je kunt de beelden zien in de video hierboven). „Bij een persconferentie werd duidelijk dat Jeffrey en Emma nog in leven waren toen zij in het water terechtkwamen. Dat gaat natuurlijk door merg en been.”

De verslaggever sprak een voormalig stiefdochter van vader Klaas, die een relatie met haar moeder had gehad. „Ze zegt dat het een man is de niet van de alcohol af kon blijven. Heel egoïstisch, egocentrisch. Maar dat hij tot zoiets in staat kon zijn, dat had zij ook niet gezien.”

100.000 euro voor afscheid Jeffrey en Emma

Voor het afscheid van Jeffrey en Emma was vanochtend al ruim 100.000 euro ingezameld. De donaties gaan naar de uitvaart van de twee kinderen. Gisteren startte de crowdfunding, aan het eind van de middag stond de teller op 57.000 euro en in de avond op 90.000 euro.

👮‍♀️ Politie aan de deur in Beerta De politie bevestigt vrijdagavond langs te zijn geweest bij de vader van Jeffrey en Emma in Beerta. Het Dagblad van het Noorden meldde dit eerder al. Districtschef van de politie Groningen Frank Smilda zegt dat meerdere collega’s naar de woning zijn gegaan, maar dat toen de afweging werd gemaakt om niet in te grijpen in de situatie. „Er was geen reden om er iets mee te doen.”

De familie van de kinderen uit Beerta heeft toestemming gegeven voor de crowdfunding, wordt benadrukt op de pagina van de actie. Initiatiefnemer Marleen Duit denkt dat er nog een behoorlijk bedrag overblijft als de kosten voor de uitvaart zijn gedekt. Met de moeder wordt overlegd waar dat geld naartoe gaat. Duit is „enorm blij en verrast” met hoe de actie is verlopen. „Ongelooflijk dat mensen zo snel zoveel hebben gegeven en dat het ook steeds maar doorging. Ik heb vannacht ook een paar keer op de teller gekeken.”

