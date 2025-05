Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aantal internationale kindontvoeringen daalt, maar toch zijn er meer hulpvragen

Goed nieuws van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO): het aantal internationale kinderontvoeringen is gedaald. Maar toch heeft de organisatie het drukker dan ooit. In 2024 kwamen er bijna twee keer zoveel hulpvragen binnen als een jaar eerder. Ouders, familieleden en hulpverleners weten het centrum steeds beter te vinden voor advies, hulp en preventie.

In totaal waren er in 2024 148 kinderontvoeringszaken. Dat is een flinke daling vergeleken met de 173 zaken in 2023. Het ging om 200 kinderen, in sommige gevallen werden dus meerdere kinderen meegenomen. Daarmee zet de dalende lijn die in 2023 al zichtbaar was, stevig door. De meeste kinderen werden ontvoerd naar landen als Polen, Duitsland en de VS. Opvallend resultaat uit het onderzoek, is dat de meeste dreiging juist wordt ervaren richting Turkije en Marokko. Toch vertaalt zich dat niet altijd in daadwerkelijke ontvoeringen.

Mensen bellen eerder, en dat werkt

Ondanks de daling van het aantal ontvoeringen, was het nog nooit zo druk bij het Centrum IKO. In totaal kwamen er ruim 24.000 contactmomenten binnen – dat is een stijging van 91 procent. Mensen bellen, mailen of vullen het contactformulier in, vaak al bij twijfels of spanningen. En dat werkt: hoe eerder je erbij bent, hoe beter problemen voorkomen kunnen worden.

Het aantal preventiegesprekken steeg met 30 procent. Daarin helpt het Centrum ouders of hulpverleners die zich zorgen maken over een mogelijke ontvoering. Bijvoorbeeld als één ouder overweegt om naar het buitenland te verhuizen met het kind, zonder dat daar (nog) duidelijke afspraken over zijn.

Wat is internationale kinderontvoering eigenlijk?

Internationale kinderontvoering is simpel gezegd dat een kind naar het buitenland wordt meegenomen zonder toestemming van de andere ouder. Of een kind blijft langer in het buitenland dan afgesproken. Dit komt vooral voor na een scheiding of bij relatieproblemen. In 74 procent van de gevallen is het de moeder die het kind meeneemt, in 26 procent is het de vader. Metro schreef eerder over journalist Bo Hanna, die door zijn vader naar Egypte werd ontvoerd. Ook tijdens een vakantie blijkt dit vaker voor te komen.

Ouders zoeken hulp bij verhuizen met kind

Naast zorgen over ontvoering, waren er ook veel vragen over ’toestemming voor vertrek’: wat als je als ouder met je kind naar het buitenland wilt verhuizen? In 2024 kwamen hierover 146 zaken binnen – 57 procent meer dan het jaar ervoor. De meeste ouders wilden naar Spanje, België of Curaçao verhuizen. Het Centrum helpt bij het inschatten van risico’s en geeft advies over de juiste juridische stappen.

Samen in gesprek via mediation

Het Centrum IKO zet ook in op cross border mediation – dat is een soort bemiddeling tussen ouders uit verschillende landen die afspraken proberen te maken over hun kind(eren). In 2024 werden er 26 van dit soort gesprekken opgestart. Bijna de helft eindigde in een oplossing die voor beide ouders werkt. Soms komt daar zelfs een spiegelovereenkomst uit: een afspraak die geldig is in beide landen. Dat is handig als je te maken hebt met internationale regels.

De combinatie van meer hulpvragen en minder ontvoeringen is goed nieuws. Het laat zien dat snelle hulp echt helpt. Mensen bellen eerder, stellen vragen, zoeken begeleiding. Zo wordt voorkomen dat het uit de hand loopt.

