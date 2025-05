Deel dit artikel: Share App Mail Pin

130.000 migranten erbij in een jaar, maar: ‘Dit gaat effect hebben’

Nederland kreeg er tussen april 2024 en april 2025 130.000 migranten bij, kopte De Telegraaf gisteren op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wat houdt dat nou in en hoe is dat grote aantal tegen te gaan? Dat besprak Nieuws van de Dag gisteravond.

Het kabinet presenteerde vorig jaar plannen voor ‘het strengste asielbeleid ooit‘. Metro zette in januari nog de stand van zaken rond de aanwas van migranten op een rij. Met de gisteren naar buiten gekomen cijfers, lijkt er vooralsnog niet veel van het strengste asielbeleid ooit van het kabinet en minister Marjolein Faber terecht te komen. 130.000 migranten erbij is zo ongeveer een hele stad als Maastricht, schreef De Telegraaf.

22 miljoen inwoners en woningtekort

„Als het zo doorgaat heeft Nederland in 2050 22 miljoen inwoners, terwijl er toch al een woningtekort is”, zei presentator Pim Sedee in Nieuws van de Dag op SBS6. Hij besprak de situatie rond migranten met journalist Wierd Duk, NSC-Kamerlid Diederik Boomsma en migratiedeskundige Jan van de Beek. Het hele gesprek kun je in de video hierboven zien.

Boomsma over het beleid tegen de massale komst van migranten: „Er is al een aantal dingen in gang gezet en het duurt vaak even voor je dat terugziet in een daling.” De politicus heeft het dan over migranten die komen werken en dat zij een vergunning nodig hebben: „Dat gaat effect hebben, maar niet in drie weken.”

Wetgeving migranten die asiel aanvragen

Als het gaat om migranten die asiel aanvragen, is er momenteel nog veel ‘nareis’ van familieleden. Boomsma wijst op nieuwe wetgeving. „Maar die moet nog door de Kamer.”

Migratiedeskundige Jan van de Beek heeft zo zijn twijfels. Hij ziet dat het kabinet als streefgetal bij de komst van migranten 50.000 heeft. „Dat kun je eigenlijk nooit hard maken, zonder dat je internationale verdragen gaat herzien. Je moet echt heel drastisch ingrijpen.”

