Vermiste kinderen uit Dalfsen gevonden in België, ouders aangehouden

De twee kinderen die sinds maandagochtend vermist werden uit Dalfsen zijn in de nacht van maandag op dinsdag in goede gezondheid aangetroffen in het Belgische Oudenaarde. Dat meldt de politie.

De kinderen waren rond 08.00 uur voor het laatst gezien bij het station in de Overijsselse plaats.

„Gezien de ernst van de melding die de politie op maandagochtend binnenkreeg, is alles op alles gezet om de kinderen zo snel mogelijk te vinden”, zegt de politie. De kinderen werden gevonden in samenwerking met de Belgische autoriteiten. Ze worden overgedragen aan „het wettelijk gezag”, aldus de politie.

De biologische ouders van de twee kinderen zijn aangehouden. Ze worden verdacht van het onttrekken van de kinderen aan het wettelijk gezag. De politie maakt niet direct duidelijk wie wel het wettelijke gezag over de kinderen had.

De politie zei eerder ervan uit te gaan dat de kinderen ontvoerd waren en zette een Amber Alert in. Deze is nu ingetrokken.

