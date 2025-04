Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Discussie over versterkte gebedsoproepen in de straten: ‘Je zou er maar naast wonen’

Versterkte gebedsoproepen van moskeeën die door de straten ‘galmen’, daar moet een einde aan komen. Dat vinden de politieke partijen JA21 en SGP. In Nieuws van de Dag werd er gisteravond een discussie over gehouden: SGP’er André Flach en de tot de islam bekeerde oud-PVV’er Joram van Klaveren schoven aan.

JA21 en SGP dienen een initiatiefvoorstel in om te komen tot een verbod van versterkte gebedsoproepen van moskeeën, zo maakten zij gisteren bekend. De partijen willen niet dat de islam „een dominante plek in de publieke ruimte opeist”. Dat gebeurt volgens hen met oproepen in het Arabisch via luidsprekers. Volgens de initiatiefnemers telt Nederland enkele tientallen moskeeën die vooral op vrijdag luide gebedsoproepen laten horen. Op sommige plekken gebeurt dat dagelijks.

‘Gebedsoproepen? Je zult er maar naast wonen’

In de video van Nieuws van de Dag hierboven zie je de discussie tussen Flach en Van Klaveren. De SGP’er was vorig jaar ook in het nieuws toen hij boos reageerde op een idee van het vorige kabinet om het woord moeder aan te passen in ‘ouder uit wie het kind geboren is‘.

Flach over de ‘dominante plek die de islam met gebedsoproepen inneemt in de publieke ruimte’: „Je zult er maar naast wonen. En op vaste tijden met een behoorlijk volume geconfronteerd worden met een gesproken geloofsbelijdenis. Er is natuurlijk een wezenlijk verschil met kerkklokken. Die hebben sowieso een aparte status in de wet. De klokken hebben een klank en dit is een geloofsbelijdenis die zegt ‘Allah is de grootste’. Als je dat elke dag of elke week moet aanhoren, vinden wij dat een onevenredige aantasting van de publieke ruimte.”

‘Aanbidding ook in de christelijke kerk’

Oud-PVV’er Joram van Klaveren vindt het idee rond de gebedsoproepen „een beetje een herhaling van zetten”. „Een aantal jaren geleden kwam de SGP ook met dit verhaal. Het is niet nodig, want je hebt gewoon APV’s in de gemeente. Lokaal kun je de decibellen vaststellen. Je kunt ook vaststellen hoe lang zoiets mag duren en hoe vaak het mag voorkomen.”

Van Klaveren stipt aan dat in Nederland ongeveer vijfhonderd moskeeën staan. „En er is een handjevol moskeeën dat hier gebruik van maakt. Meer dan 90 procent van de moskeeën doet dat helemaal niet. Tenslotte is het ook een vorm van aanbidding binnen de islam. Het gaat niet alleen maar over het oproepen tot het gebed. Je hebt de vorm van aanbidding ook in de christelijke kerk. Daar zingen mensen liederen bijvoorbeeld.”

