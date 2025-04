Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Uitgeprocedeerd gezin nu bijna half jaar in kerkdienst Kampen: ‘Kan me boos maken, je hebt ook van die klootzakjes’

De Oezbeekse familie Babayants verblijft nu bijna een half jaar in ‘een kerkdienst’ in een kerk in Kampen. Het gezin wacht meer dan 4000 dagen op een verblijfsvergunning. Nieuws van de Dag nam een kijkje in gisteren een kijkje in de kerk en besprak de situatie in de tv-studio.

Zaterdag stond de familie Babayants ook in de schijnwerpers in het programma Even Tot Hier. Als zij de kerkdienst in de Protestantse Kerk van Kampen niet verlaten, kan hen niets gebeuren en niet worden teruggestuurd naar Oezbekistan (de jongste twee kinderen zijn daar nog nooit geweest). Heel wat Nederlanders vinden dat voor het gezin, dat al lang procedeert, de wet moet worden gevolgd en zij moeten vertrekken (wat dus niet kan door die kerkdienst). Anderen vinden het continue verblijf in de kerk schrijnend en echt niet kunnen.

Suzan & Freek op beeld in Kampen

Omdat het gezin Babayants door het kerkasiel niet naar buiten kan, organiseerde Even Tot Hier dat vriendjes, vriendinnetjes en bekenden afgelopen weekend naar de kerk in Kampen toekwamen. Pop-duo Suzan & Freek (de kinderen zijn fan) sprak de familie in een video toe.

⛪ Marjolein Faber over gezin Kampen Marjolein Faber probeert het gezin in Kampen niet de kerk uit te krijgen. De minister van Asiel en Migratie zei eerder: „Ze komen er vanzelf een keer uit.” Dat was overigens al eind februari en inmiddels zijn we twee maanden verder.

Hartverscheurend

Oud-politica Lilian Marijnissen zegt in Nieuws van de Dag, zoals je in de video hierboven kunt zien, „dat het gaat om kinderen”. „Dat is de tragiek. Ik kan me boos maken, want je hebt ook van de klootzakjes zal ik maar zeggen. Die zorgen voor overlast en komen de boel verstieren. Dan denk ik ga daar achteraan, zorg dat die zo snel mogelijk vertrekken. Zo’n gezin dat hier al zo lang zit, dat is hartverscheurend.”

NSC-Kamerlid Diederik Boomsma vindt de situatie in Kampen komen door het algehele asielbeleid. „Mensen kunnen keer op keer een herhaal-aanvraag doen en blijven als ze eigenlijk afgewezen zijn. Ik gun deze mensen het allerbeste, maar we kunnen niet anders dan regels stellen.”

