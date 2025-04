Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Droog en zonnig komende weken, maar daardoor loopt neerslagtekort op

De droogte neemt de komende dagen verder toe. Donderdag wordt motregen verwacht, maar volgens Weeronline stelt dat weinig voor. Vanaf zondag neemt de kans op buien toe, maar het blijft uitzonderlijk droog. Het neerslagtekort loopt daardoor de komende weken op. In bovenstaande video is te zien hoe een vuur bij Ede zich afgelopen week snel verspreidde, door de droogte.

In februari en maart viel ook minder neerslag dan normaal. In maart was het zelfs recorddroog met 5 millimeter neerslag tegen 56 millimeter normaal. Daarnaast was het behoorlijk zonnig. Daardoor begon het groeiseizoen op 1 april droog. Onlangs was er zelfs nog sprake van nachtvorst.

In het groeiseizoen wordt het neerslagtekort bijgehouden. Als meer water verdampt dan er valt, is er een neerslagtekort. Op een zonnige dag kan 3 tot 4 millimeter water verdampen. Sinds 1 april is 17 millimeter meer vocht verdampt dan er viel. De komende twee weken loopt het tekort naar verwachting op tot meer dan 40 millimeter.

