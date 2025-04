Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tijdelijk Noodfonds Energie weer open, maar aanvraag levert problemen op: ‘Systemen overbelast’

Het aantal mensen dat steun wil aanvragen voor hun energiekosten is zó hoog, dat de systemen van het UWV overbelast zijn geraakt. Het Tijdelijk Noodfonds Energie heeft sinds de heropening gisteren al zo’n 15.000 aanvragen binnengekregen.

Dit meldt een woordvoerder van het Tijdelijk Noodfonds Energie.

Tijdelijke Noodfonds Energie voor lagere inkomens

Huishoudens komen in de knel door de stijgende energieprijzen. Het kabinet verlengt het noodfonds voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening in 2025 en 2026, werd eerder al bekend. Degenen die in aanmerking komen, krijgen een deel van de energierekening voor zes maanden vergoed.

Eind vorig jaar leek het er nog op dat het fonds dit jaar niet door zou kunnen gaan. De benodigde bijdrage vanuit het bedrijfsleven bleef uit. Die is nodig omdat de Europese Unie (EU) het anders mogelijk ziet als „ongeoorloofde staatssteun”.

In februari is afgesproken dat energieleveranciers en netbeheerders de uitvoeringskosten van 10,7 miljoen euro dekken. Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) en staatssecretaris Jurgen Nobel (Armoedebeleid) steken jaarlijks 56,3 miljoen euro in het fonds. Energieleveranciers en netbeheerders leveren ook een bijdrage, van in totaal 13,2 miljoen euro.

Wanneer kom je in aanmerking?

Om de subsidie te krijgen, mag het bruto-inkomen van een huishouden maximaal 200 procent van het sociaal minimum zijn, inclusief vakantiegeld. Voor alleenstaanden is dit 3400 euro per maand, voor samenwonenden 4740 euro. Minstens 10 procent van het inkomen moet opgaan aan de energierekening. Voor mensen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum ligt de grens op 8 procent. Huishoudens met collectieve energieaansluiting komen ook in aanmerking. Zij krijgen het geld direct op hun bankrekening.

De subsidie aanvragen kan via de website of app.

💶 Hoeveel huishoudens hoopt het fonds te helpen? Met de regeling hoopt het fonds dit jaar 100.000 huishoudens te helpen. De afgelopen twee jaar hebben in totaal ruim 160.000 huishoudens gebruikgemaakt van de regeling.

Problemen met de aanvraag

Bij het aanvragen van de regeling hebben mensen inkomensgegevens uit de systemen van het UWV nodig. Maar vanwege de enorme drukte zijn die systemen volgens de woordvoerder overbelast geraakt. Daardoor belanden sommige aanvragers in een wachtrij van zo’n twintig minuten. „We begrijpen dat het frustrerend is en doen er met het UWV alles aan om de drukte te verlichten.” De woordvoerder adviseert mensen die het niet lukt het laat in de avond of vroeg in de ochtend nog een keer te proberen.

Op social media wordt steen en been geklaagd. De één zegt het zelfs om 03.00 uur ’s nachts te hebben geprobeerd, de ander zit al de hele dag achter de laptop. „Er is geen doorkomen aan, zelfs niet midden in de nacht. Ook telefonisch niet. Werkelijk waardeloos”, klinkt er op X.

Een ander schrijft dat ze al uren bezig is om haar oma te helpen bij de aanvraag. „Normaal ligt ze rond dit tijdstip al onder de wol. Wat een aanfluiting dit aanvraagproces. Alleen maar foutmeldingen en we hangen maar in de wachtstand bij het UWV.”



