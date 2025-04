Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zie jij al op tegen te weinig wc's op Koningsdag? Er is een oplossing 'in de aanbieding'

Proosten, plassen, proosten, plassen. Dat zijn toch wel twee belangrijke dingen tijdens de jaarlijkse Koningsdag. Maar ja, een zoektocht naar een schaars toilet hoort er net zo bij. Een gebrek aan wc’s, terwijl heel Nederland op straat feest viert, is één van de grootste (of dé grootste) irritatiepunten van deze verder zo fijne vrije dag. HEMA wil daar iets aan doen.

Ruim 70 procent van de Nederlandse vrouwen vindt dat er te weinig wc’s zijn tijdens Koningsdag. 66 procent van alle Nederlanders deelt die mening, is een uitkomst van een HEMA-onderzoek. Het tekort aan toiletten leidt tot lange wachtrijen, (illegaal) wildplassen of zelfs het voortijdig verlaten van het feest. Meer dan 40 procent van de vrouwen gaat op Koningsdag eerder naar huis dan vooraf bedacht.

De bedoeling is natuurlijk een lange vrolijke dag. ‘Laten we het met z’n allen gezellig houden‘, was vorig jaar nog een oproep van de NS.

Oproep voor meer wc’s op Koningsdag (die van ons…)

Zonde, vindt HEMA. De warenhuisketen lanceert vandaag daarom de campagne het HEMA Thuistoilet. Mensen worden opgeroepen om hun toilet tijdens Koningsdag open te stellen voor feestgangers met hoge nood.



Waar mannen bij gebrek aan een wc tijdens Koningsdag, hoewel strafbaar, nog vaak relatief

eenvoudig een plekje vinden om te wildplassen, staan vrouwen massaal in de rij. Dat blijkt ook uit

het onderzoek. Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen (46 procent) heeft weleens langer dan een half uur gewacht om naar het toilet te kunnen, tegenover 24 procent van de mannen. En daar heb je op het feest van koning Willem-Alexander en koningin Máxima natuurlijk helemaal geen zin in.

Voor sommigen leidt het gebrek aan wc’s er zelfs toe dat ze het hele feest liever helemaal overslaan: 21 procent van de Nederlandse vrouwen viert geen Koningsdag vanwege het gebrek aan toiletten.

Er zijn trouwens soms wel meer problemen dan alleen een gebrek aan wc’s, zoals vorig jaar:

In je broek plassen tijdens Koningsdag

Het tekort aan openbare toiletten dwingt veel vrouwen tot ongemakkelijke alternatieven. Ongeveer één op de drie vrouwen heeft tijdens Koningsdag weleens moeten wildplassen vanwege het gebrek aan wc’s. Voor een kleine groep eindigt de zoektocht naar een toilet in een nog pijnlijker scenario: 5 procent van de vrouwen heeft weleens in haar broek geplast tijdens Koningsdag. De zoektocht naar een wc of wachten in de rij duurde dan te lang. 60 procent van de Nederlanders vindt het oneerlijk dat er op de feestdag zo weinig toiletten voor vrouwen zijn.

🤴 Wanneer is het Koningsdag? Koningsdag valt dit jaar niet op de vaste datum, 27 april (de verjaardag van Willem-Alexander). Omdat het feest nooit op zondag wordt gevierd, is het nu een dag eerder: zaterdag 26 april. In de tijden van koningin Juliana en koningin Beatrix was de viering op 30 april.

Hoe werkt dat, meer thuistoiletten?

Elaine Stap, campagnemanager Thuistoiletbijt bij HEMA, vindt het gebrek aan wc’s op Koningsdag een serieuze aangelegenheid die aandacht verdient. „Daarom lanceren we het Thuistoilet. Een netwerk van gastvrije Nederlanders die hun deuren openzwaaien voor iedereen met hoge nood. Inwoners van tien steden waar grootschalige Koningsdagfeesten worden gehouden, worden opgeroepen om hun toilet open te stellen.”

Om dit initiatief te ondersteunen, kunnen deelnemers gratis een Thuistoilet-pakket aanvragen. Voor wie bang is dat z’n wc thuis dan één smerige puinhoop wordt: het pakket bestaat onder meer uit schoonmaakdoekjes, wc-rollen, luchtverfrisser en versiering om je thuistoilet te pimpen.

