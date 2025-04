Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Volgende week kun je subsidie aanvragen voor je energiekosten

Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening opgelet. Vanaf volgende week dinsdag kun je weer subsidie aanvragen voor je energiekosten, verwacht het Noodfonds Energie.

Huishoudens komen in de knel door de stijgende energieprijzen. Het kabinet verlengt het noodfonds voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening in 2025 en 2026, werd eerder al bekend. Maar nog niet bekend was wanneer het fonds precies open zou gaan.

Eind vorig jaar leek het er nog op dat fonds dit jaar niet door zou kunnen gaan. De benodigde bijdrage vanuit het bedrijfsleven bleef uit, en die is nodig omdat de Europese Unie (EU) het anders mogelijk ziet als „ongeoorloofde staatssteun”.

In februari is afgesproken dat energieleveranciers en netbeheerders de uitvoeringskosten van 10,7 miljoen euro dekken. Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) en staatssecretaris Jurgen Nobel (Armoedebeleid) steken jaarlijks 56,3 miljoen euro in het fonds.

💶 Hoeveel huishoudens worden geholpen? Het fonds verwacht dat 100.000 huishoudens dit jaar geholpen kunnen worden. De afgelopen twee jaar hebben in totaal ruim 160.000 huishoudens gebruikgemaakt van de regeling.

Hoe werkt de subsidie voor je energiekosten?

Het fonds houdt nog wel een slag om de arm, maar als de regeling dinsdag niet opent, dan zal dat kort daarna wel gebeuren, laat de organisatie weten. De steun loopt zes maanden en wordt uitbetaald via de energieleverancier.

Om de subsidie te krijgen mag het bruto-inkomen van een huishouden maximaal 200 procent van het sociaal minimum zijn, inclusief vakantiegeld. Voor alleenstaanden is dit 3400 euro per maand, voor samenwonenden 4740 euro. Minstens 10 procent van het inkomen moet opgaan aan de energierekening. Voor mensen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum ligt de grens op 8 procent. Huishoudens met collectieve energieaansluiting komen ook in aanmerking. Zij krijgen het geld direct op hun bankrekening.

De subsidie aanvragen kan via de website of app. Zet je wel schrap voor mogelijke enorme drukte in de eerste dagen na de opening. Lukt het niet? Wacht dan een paar dagen.

