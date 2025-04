Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Grote groep Nederlanders worstelt met social mediagebruik

Betrap jij jezelf erop dat je regelmatig onafgebroken scrolt op Instagram of TikTok? Of verdwaalt op social media en allerlei video’s bekijkt en daarmee je schermtijd weer piekt? Je bent niet de enige. Een grote groep Nederlanders worstelt namelijk met hun social mediagebruik.

Waarschijnlijk herken je dit: een paar keer per dag klik je automatisch op een van jouw social media-apps en verdoe je al snel je tijd. Uren die we besteden aan liken, delen, reageren en vooral bekijken. Eerder vertelde psycholoog Thijs Launspach aan Metro dat we bewust verslaafd worden gemaakt aan social media en daarmee ons ‘brein gehackt’ wordt. En de Belgische klinisch psycholoog Paul van Deun legde aan Metro uit dat de mens een biologische kwetsbaarheid heeft als het over verslaving gaat en hoe de moderne technologische maatschappij behoorlijk inspeelt op deze biologische kwetsbaarheid.

Grote groep worstelt met social media

Daarom klonken eerder geluiden over een mogelijk social media-verbod voor kinderen tot 15 jaar, net als in Australië het geval is. Veel ouders blijken achteraf spijt te hebben dat ze hun kind een smartphone gaven.

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat een grote groep Nederlandse socialmediagebruikers worstelt met social media (43 procent). Bij de 18- tot 35 jarigen is dit nog meer, namelijk 60 procent. 67 procent zou minder tijd aan de apps willen besteden.

Verslavend

Van de groep die worstelt, laat 14 procent weten verslaafd te zijn aan social media. 29 procent ‘denkt verslaafd te zijn’.

Vier op de tien gebruikers besteden maximaal één uur per dag aan social media. 42 procent besteedt daar 1 tot 3 uur aan en één op de acht gebruikers spendeert meer dan 3 uur per dag op de apps. Bij jongeren ligt dat aantal hoger.

Ook voordelen

Ondanks het verslavende component en de worsteling, zien socialmediagebruikers ook veel voordelen van de platformen.

Morgen begint ‘Mei Social Vrij’. Een initiatief dat aanmoedigt om een maand lang minder tijd door te brengen op apps zoals Instagram, TikTok, X of andere platformen.

