Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Schoof toch niet bij ‘lintjesdebat’, stuurt Marjolein Faber alleen naar Kamer

Minister-president Dick Schoof is vandaag niet bij het Kamerdebat waarin asielminister Marjolein Faber (PVV) zich moet verantwoorden voor het weigeren van haar handtekening onder de voordracht voor een koninklijke onderscheiding van vrijwilligers die zich hebben ingezet voor vluchtelingen. Dat bevestigt een woordvoerder van de premier.

Nieuwsupdate: vanmorgen gaf Schoof aan niet te komen, maar nu is hij toch aanwezig bij het lintjesdebat. De coalitiepartijen namen daarmee genoegen, maar bijna de hele oppositie eiste op hoge toon dat hij wel aanwezig zou zijn.

De weigering van Faber, die het werk van deze vrijwilligers in strijd vond met haar eigen beleid, heeft tot grote woede geleid in de Tweede Kamer. Schoof en NSC-minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) besloten uiteindelijk de voordracht zelf te tekenen. Een groot deel van de oppositie wil juist daarom de premier wel bij het debat hebben, omdat de eenheid van zijn kabinet in het geding zou zijn.

Faber kwam met kort briefje

Faber toonde gisteren nog weinig berouw toen zij zich in het vragenuur moest verantwoorden. De PVV-minister zei dat zij de voordracht weigerde te tekenen, omdat zij nu eenmaal vindt dat er minder asielzoekers moeten komen. Ook bleef Faber herhalen dat zij nog steeds achter die beslissing stond. Een aantal oppositiepartijen liet daarop al weten mogelijk met een motie van wantrouwen te komen.

👇 Frans Timmermans: 'Onverstandig' Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) noemt het wegblijven van premier Schoof „buitengewoon onverstandig”. De oppositieleider zei dat vanmorgen in Goedemorgen Nederland op NPO 1. Timmermans: „Hij duikt voor zijn verantwoordelijkheid. Het uitblijven van zijn aanwezigheid beschadigt de eenheid van het kabinet.”

Na overleg met Schoof en de coalitiepartijen kwam de bewindsvrouw gisteravond laat met een kort briefje, mede namens de premier, waarin zij zich alsnog achter de voordrachten schaarde. Daarin erkende zij ook dat zij in het vragenuur te veel de nadruk had gelegd op haar beweegredenen om ze niet zelf te ondertekenen. Ze zei dat te betreuren.

Talkshow De Oranjezondag ging dit weekend in op de lintjeskwestie. Rutger Castricum stelde dat Marjolein Faber haar beslissing nam en dat dat „moest van Wilders”.

ANP

Reacties