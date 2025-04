Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Prijzen parkeerapp EasyPark gaan fors stijgen, wat zijn alternatieven?

Gebruikers van EasyPak kregen afgelopen weekend een vervelende mail in hun inbox. De kosten voor de app gaan flink omhoog. Veel mensen hebben al laten weten woedend te zijn en de app te willen verwijderen. Maar wat zijn de alternatieven?

Voorheen betaalde je bij EasyPark 0,39 cent aan transactiekosten bovenop het lokale parkeertarief. Het maakte daarbij niet uit of je auto er twee minuten, of twee uur stond. Dat model gaat op de schop. Per 1 mei vraagt EasyPark 15 procent van de parkeerkosten, met een maximum van 7 euro per dag bovenop de lokale parkeerkosten.

Het minimumtarief van de servicekosten komt bij dit variabele tarief te liggen op 19 cent per uur, het maximum op 70 cent per uur. Hierdoor kúnnen klanten bij korte parkeersessies goedkoper uit zijn, beklemtoont EasyPark.

Maar wie langer parkeert, zal al snel een stuk duurder uit zijn. En dat terwijl parkeren al fors duurder is geworden. Parkeren zou zelfs 18 keer duurder kunnen worden dan op dit moment het geval is. De stijging is zelfs zo fors, dat sommige mensen zich op social media afvragen of het om een slechte 1 april-grap gaat. Dat ontkent EasyPark tegen NOS. Het bedrijf zegt de kosten te veranderen, zodat deze aansluiten bij de standaardprijzen die EasyPark in andere landen in Europa hanteert.

Boze reacties op sociale media

Wellicht had EasyPark gehoopt dat de mail bij de meeste gebruikers onopgemerkt zou blijven, maar dat is zeker niet het geval: veel mensen zijn woedend en laten dat weten op social media.

„Bij EasyPark zijn ze volledig van het padje”, schrijft een gebruiker op X. „Een verdubbeling van hun commissie per 1 mei voor een heel gewone parkeertransactie (van 5 euro). Mij zijn ze kwijt. Die gasten doen alsof ze een monopolie hebben op deze markt.”

Een ander ergert zich aan het verweer van EasyPark dat je goedkoper uit kunt zijn. „Doen alsof je minder gaat betalen, want ‘oh wat denken we mee met de klant’, maar dit is gewoon ouderwets zakkenvullen. Bovendien betaal je in een gemeente met hogere parkeertarieven dus meer servicekosten.”

Alternatieven van EasyPark

Vanaf volgende maand mogen gebruikers dus de portemonnee trekken als ze gebruikmaken van EasyPark. Maar niet getreurd, er zijn flink wat alternatieven voor de app. Dit zijn de apps en hoeveel servicekosten ze rekenen:

Q-park: je parkeert in alle parkeergarages en bijna overal op straat zonder transactiekosten te betalen.

Easy2pay: 0,19 cent per parkeeractie, 0,49 cent per 7 dagen of 1,49 cent per 30 dagen bij een abonnement.

TanQyou park: 0,20 cent per parkeeractie.

Rabobank: 0,19 cent per parkeeractie.

LekkerParkeren: 0,29 cent per parkeeractie, of 1,99 per maand voor een abonnement.

Stadsparkeren: 0,30 cent per parkeeractie, 1 euro registratiekosten per kenteken.

Flitsmeister: 0,35 cent per parkeeractie.

ANWB onderweg: 0,33 cent per parkeeractie.

Yellow Brick: 0,49 cent per parkeertransactie, of 3,99 per maand voor een abonnement.

Parkline: 0,50 cent per parkeertransactie, 5 euro registratiekosten.

Betaal jij altijd gewoon bij een ‘ouderwetse’ parkeerautomaat? Pas dan op voor QR-codes van oplichters.

