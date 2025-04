Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pot voor Tijdelijk Noodfonds Energie alweer bijna leeg: hulp dreigt uit te blijven voor veel gezinnen

Slecht nieuws voor de gezinnen die moeite hebben met het betalen van hun energierekening: het Tijdelijk Noodfonds Energie is pas geopend, maar de pot blijkt al bijna leeg.

Net zoals bij de eerste aanvraagrondes, bleek het fonds ook deze keer de eerste paar dagen door een technische fout niet bereikbaar.

Telefoon roodgloeiend

Aanvragen lukten vaak niet doordat de website en app eruit lagen. Bij overstapplatform Overstappen.nl staan de telefoons roodgloeiend: dagelijks melden zich klanten die bang zijn dat ze te laat komen omdat de aanvraag simpelweg niet lukt.

Bij eerdere aanvraagrondes ging het ook al mis: toen lukte het veel klanten niet om de aanvraag via de app te doen. „Helaas is hier niet van geleerd en lijken de fouten zich te herhalen”, concludeert Tom Schlagwein van Overstappen.nl. „We ontvangen dagelijks meerdere telefoontjes van klanten die moeite hebben met de aanvraag en vrezen deze niet te kunnen voltooien voordat de pot leeg is.”

Noodfonds cruciaal

Schlagwein noemt het Noodfonds cruciaal voor gezinnen die hun energierekening niet kunnen betalen. „Het zou onwenselijk zijn als zij geen hulp krijgen, terwijl ze er wel recht op hebben.”

Zonde vindt Schlagwein het sowieso, dat het Noodfonds überhaupt nodig is om mensen uit de energie-armoede te helpen. „Het blijkt een ontoereikende maatregel die niet effectief is en kampt met eenvoudige technische problemen zoals overbelaste servers.”

Energiebelasting verlagen

Wat het kabinet volgens Schlagwein wel zou kunnen doen, is de energiebelasting direct te verlagen. Deze is namelijk een van de hoogste in Europa. Als dit niet wordt aangepakt, dreigt voor veel mensen reële armoede een direct voelbaar probleem te worden. „In een rijk land als Nederland zou dit niet mogen voorkomen en zou zelfs een goed functionerend Noodfonds overbodig moeten zijn.”

Reacties