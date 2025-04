Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe populair is het koningshuis online? Deze prinses is koploper

Dit weekend kleurt Nederland weer oranje, maar te midden van de vrijmarkten en festivals zou je bijna vergeten dat we de verjaardag van koning Willem‑Alexander vieren. Uit data van marketingbureau Seeders blijkt dat we vlak voor het feest vaker online duiken in koninklijk nieuws, en dan vooral zoeken naar de prinsessen van Oranje.

Niet iedereen zit overigens te wachten op Koningsdag, schreef Metro eerder deze week. Toch aardig wat Nederlanders zien liever dat het oranjefeest wordt geschrapt. Het merendeel heeft er overigens wel zin in en viert het feest met een oranje tompouce en glas oranjebitter, flaneert over de vrijmarkt of verkoopt zelf oude schatten van zolder.

Zoveel mensen zoeken naar het koningshuis

Met gemiddeld 40.000 maandelijkse zoekopdrachten is prinses Alexia, het tweede kind van Willem-Alexander en Máxima, koploper ‘meest gezocht’ binnen de familie. Ze laat haar oudere zus Amalia nipt achter zich (39.000). Koningin Máxima volgt vlak daarachter met 38.000 zoekopdrachten, terwijl koning Willem‑Alexander het zelf met 25.000 zoekopdrachten moet doen. Het minst gezocht, is prinses Ariane (7000 zoekopdrachten).

Veel mensen zijn benieuwd wat de leeftijd van koningin Máxima (1400 zoekopdrachten) en koning Willem-Alexander (2200 zoekopdrachten) precies is. Ook Amalia’s privéleven wekt nieuwsgierigheid op. Zo willen mensen weten of ze een vriend heeft (2400) en wanneer haar verjaardag is (1100), mogelijk in het verband met Koninginnedag in de toekomst.

🟠 Wanneer is Amalia's verjaardag? Amalia’s verjaardag is op 7 december. Of Koninginnedag ook daadwerkelijk naar die dag wordt verplaatst, is nog de vraag. Koningin Beatrix is op 31 januari jarig, maar besloot het feest op de verjaardag van haar moeder (30 april) te vieren. Aan de vooravond van zijn inhuldiging vertelde Willem-Alexander dat zijn moeder hier vooral om praktische redenen gekozen had: het is niet aantrekkelijk om midden in de winter buiten te gaan feesten.

Koningin Beatrix en Prins Pils

Ook de andere Oranjes blijven populair, zoals ‘Constantijn der Nederlanden’ (29.000), ‘Eloise van Oranje-Nassau van Amsberg’ (14.000) en ook wordt er nog altijd vaak naar ‘Beatrix’ (18.000) gezocht, zowel naar ‘prinses Beatrix’ (6300) als ‘koningin Beatrix’ (2100). Ook de aloude bijnaam van koning Willem-Alexander, ’Prins pils’ blijkt nog 1500 keer per maand ingetikt te worden in zoekmachines.

Er is ook internationale belangstelling voor de Oranjes, vooral uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Zo is ‘Princess Amalia’ goed voor 7400 zoekopdrachten, waarvan 21 procent uit het VK en 20 procent uit de VS. Naar ‘Queen Máxima’ wordt zelfs 18.000 keer gezocht, 25 procent daarvan vanuit de Verenigde Staten. Onze koning staat buiten de grens minder in de spotlight: ‘King Willem‑Alexander’ steekt met 3000 zoekopdrachten (met 20 procent uit de VS) schril af bij Máxima.

Reacties