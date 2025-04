Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pieter Omtzigt verlaat landelijke politiek: ‘Herstel lukt gewoon niet’

Pieter Omtzigt verlaat de landelijke politiek. Dat maakte de leider en oprichter van regeringspartij Nieuw Sociaal Contract (NSC) vrijdag bekend in een video die hij op X heeft gezet. Hij draagt het fractievoorzitterschap naar eigen zeggen „vol vertrouwen” over aan Nicolien van Vroonhoven.

Omtzigt zat ruim 21 jaar in de Tweede Kamer, eerst voor het CDA, later als onafhankelijk parlementariër en sinds december 2023 als leider van zijn eigen partij NSC. „De tol daarvan is best groot geweest”, erkent hij. Omtzigt zat al twee keer thuis met een burn-out. Echt herstel daarvan „lukt gewoon niet in de hectiek van de huidige Haagse politiek”.

Met name met zijn vasthoudendheid bij het blootleggen van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag dwong Omtzigt veel respect af. Zijn eigengereidheid bracht hem tegelijkertijd in conflict met zijn eigen CDA, dat destijds in de regering zat. Toen hij zich door de partij niet langer gesteund voelde, ging hij bijna vier jaar geleden zijn eigen weg.

Partijleider

Niet lang daarvoor was hij nog kandidaat geweest voor het partijleiderschap. Hij verloor die verkiezing nipt van toenmalig vicepremier Hugo de Jonge. Maar toen die afhaakte omdat hij het lijsttrekkerschap in coronatijd niet langer kon combineren met zijn taken als zorgminister, wees het partijbestuur Wopke Hoekstra aan als vervanger in plaats van Omtzigt.

Ruim twee jaar na zijn breuk met het CDA richtte Omtzigt NSC op. De nieuwe partij, met bestaanszekerheid en goed bestuur als speerpunten, behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023 twintig zetels. NSC stapte na een bij vlagen moeizame formatie in een rechts kabinet met PVV, VVD en BBB.

Boordevol ideeën

Omtzigt laat weten trots te zijn op de „mooie en inhoudelijk sterke fractie” van NSC in de Tweede Kamer en het „uitstekende werk” van de bewindslieden die namens de partij in het kabinet zitten. „Hoewel ik nog boordevol ideeën zit en het werk voor bijvoorbeeld de slachtoffers van het toeslagenschandaal en vooral de uithuisgeplaatste kinderen nog niet af is, zeg ik met veel spijt dat het me niet lukt om mijn mandaat af te maken.”

De samenwerking met de andere drie coalitieleiders verliep vaak moeizaam. Zij vonden Omtzigt veeleisend en nogal eens emotioneel. De stroeve samenwerking kwam onder meer tot uiting in de kabinetsformatie en de onderhandelingen over de begroting vorig jaar augustus toen de gesprekken tot diep in de nacht zich voortsleepten.

