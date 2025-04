Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NSC-kamer voor het eerst zonder Pieter Omtzigt: ‘Dan wordt het snel onrustig in Den Haag’

De NSC-fractiekamer moet gisteren leeg hebben gevoeld. Het was de eerste werkdag voor de partij in Den Haag zonder Pieter Omtzigt. Nieuws van de Dag besprak wat dat voor de toekomst betekent.

Nicolien van Vroonhoven kreeg gisteren de voorzittershamer van de NSC-fractie, na het vertrek van partijleider Pieter Omtzigt. Hij kondigde op Goede Vrijdag aan de landelijke politiek te verlaten omdat hij vindt dat hij op het Binnenhof niet kan herstellen van zijn burn-out. „We hebben een paar bewogen dagen achter de rug”, erkent Van Vroonhoven. „Het is ons niet in de koude kleren gaan zitten.” De burn-out van Omtzigt was een veel besproken onderwerp.

Het wordt ‘anders’ zonder Omtzigt

Dat is het vertrek van Omtzigt natuurlijk al helemaal. Nieuws van de Dag besprak het op SBS 6, zoals je in de video hierboven kunt zien en horen. Hoe was het ‘zonder Pieter’, moest politiek verslaggever Thomas van Groningen duiden. Hij deed dat in eerste instantie met één woord en een lichte grijns: „Anders.” Van Groningen gaf daarbij aan, verwijzend naar de ziekte van Omtzigt, dat zijn partij NSC die stilte zonder de leider „al een half jaar heeft meegemaakt”. Maar ook: „Sommigen hadden het over rouw en verdriet.”

Van Groningen vindt dat Nicolien van Vroonhoven uitstraalt dat zij een beetje ongewild de leider van NSC is geworden. „Zo van: ik moet dit doen. Nieuwe mensen zie je altijd iets hebben van yes, ik heb er zin in en ik heb allemaal ideeën.” Andere gasten in de studio geven Van Vroonhoven een kans: „Misschien doet ze het wel heel goed.”

Kikkers uit de kruiwagen

Thomas van Groningen vindt echter dat Pieter Omtzigt het smeermiddel van NSC is geweest die de snel gegroeide partij bij elkaar hield. Hij verwacht dat er nu kikkers uit de kruiwagen zullen springen. „En dan wordt het snel onrustig in Den Haag.”

