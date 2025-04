Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwe fiets nodig? Pas op voor deze misleidende trucs

Fietsenwinkels strooien met nepaanbiedingen en leiden klanten om de tuin, waarschuwt de Consumentenbond. Let goed op voordat je een nieuwe fiets koopt.

De Consumentenbond deed onderzoek onder dertig grote en kleine aanbieders van fietsen, waaronder Fietsvoordeelshop, 12Go Biking en Het Zwarte Fietsenplan.

Misleidende verkooptrucs op fietsen

Volgens de bond gebruikte de helft van de onderzochte aanbieders misleidende verkooptrucs. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘korting’ op de adviesprijs, terwijl de fiets nooit voor die adviesprijs op de site heeft gestaan. Volgens het consumentenrecht mag een korting alleen zo heten als de ‘van-prijs’ de laagste prijs was die de verkoper in de dertig dagen voor de aanbieding rekende.

Een voorbeeld: Fietsenwinkel.nl geeft zogenaamd 260 korting op de Cortina E-Lett elektrische herenfiets van 2599 euro, terwijl de fiets daar al maanden te koop staat 2339 euro. Eerder tikte je de fiets zelfs voor 1949 euro op de kop. „Een adviesprijs die nooit is gerekend, mag je niet doorstrepen om een korting te suggereren. Dat is een nepkorting en daarmee zet je consumenten willens en wetens op het verkeerde been”, zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

Vooral grote fietsenwinkels en webshops

Andere trucs zijn onjuiste op=op-acties en aftelklokken, waardoor consumenten onder druk worden gezet. „Vooral grote fietsenwinkels en winkels met een webshop maken zich schuldig aan deze oneerlijke verkooppraktijken”, stelt de bond. 12Go Biking maakte het wel héél bont, door alle genoemde verkooptrucs toe te passen.

Een verkoper dat 12Go Biking legde dit uit als korting op de fietsenwinkel om de hoek. Maar dat mag niet, volgens Molenaar. „Dat is wel een heel bijzondere uitleg van een aanbieding. Je kunt alleen korting geven op prijzen die je eerder zélf hebt gerekend, niet op de prijs van de buurman. Bovendien, als er ‘altijd’ korting is, dan is het geen korting meer.”

Reactie van fietswinkels

De onderzochte winkels waren volgens de Consumentenbond verrast door het onderzoek en gaven toe dat ze de regels niet goed kennen. Verschillende aanbieders hebben inmiddels hun advertenties aangepast.

De Consumentenbond roept vaker bedrijven op het matje. Zo zouden Booking.com en Agoda.com schermen met nepkortingen, onvolledige prijzen laten zien en consumenten onder druk zetten door schaarste te suggereren die er niet is. Ook diverse supermarkten gebruikten volgens de bond misleidende trucs om klanten te laten geloven dat bepaalde producten goedkoper zijn geworden. Eerst wordt de prijs verhoogd, om daarna te pronken met een zogenaamde prijsverlaging.

