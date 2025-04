Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kans bestaat dat Nederland niet warmer, maar kouder wordt door klimaatverandering

Wordt Nederland straks niet warmer, maar juist kouder door klimaatverandering? Het is een scenario dat steeds minder onwaarschijnlijk wordt, met mogelijk ingrijpende gevolgen.

Dat meldt de NOS.

Wordt het in Nederland kouder in plaats van warmer?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat dit scenario onderzoeken. Die werkgroep bestaat uit experts van de TU Delft, Deltares en het KNMI. Volgens Deltacommissaris Co Verdaas is opwarming nog steeds het meest waarschijnlijke scenario. Maar dit nieuwe inzicht kunnen ze niet negeren, stelt hij.

Door de uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde op en worden de temperaturen hoger, klinkt al decennialang uit de monden van klimaatwetenschappers. Europa beleefde in 2024 bovendien zijn warmste jaar sinds het begin van de metingen, met allerlei gevolgen die uiteenlopen van extreme overstromingen in het westen tot langdurige droogte en hittegolven in het oosten.

Maar het zou dus, in de toekomst, ook kouder kunnen worden. De reden? De Atlantische Golfstroom lijkt langzaam af te zwakken.

🌊 Wat is de Atlantische Golfstroom? De Atlantische Golfstroom brengt warm water vanuit de oceanen naar Noordwest-Europa. Dit is de reden dat we een milder klimaat met hogere temperaturen hebben dan in Canada, ondanks dat deze gebieden op dezelfde breedtegraad liggen.

De opwarming van de aarde heeft invloed op dit transportsysteem. Hij zou zelfs geheel kunnen stilvallen. Die kans werd lange tijd zeer laag ingeschat, maar nieuwe klimaatmodellen laten zien dat het wel degelijk mogelijk is. Metingen in zee duiden erop dat de Golfstroom al afzwakt.

Dat houdt nog niet in dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar waar het eerst een „onwaarschijnlijk rampenscenario” was, is de kans nu echt een stuk groter.

Gevolgen van stilvallen Golfstroom

Als de Atlantische Golfstroom stilvalt, zijn de gevolgen bijna niet te overzien. Er komt een „radicaal ander klimaat” in Nederland en Noordwest-Europa, schrijft de NOS, met meer droogte, zwaardere stormen, dalende landbouwopbrengsten en een nog hogere zeespiegelstijging. Binnen tien tot twintig jaar zouden de eerste gevolgen al merkbaar zijn.

Het is ook niet zo dat de mogelijke afkoeling de opwarming opheft en ineens de befaamde Elfstedentocht weer vrolijk kan gehouden. „Als je de andere effecten, ook in de rest van de wereld, op waarde schat, zal het echt minder gezellig worden”, zegt Verdaas.

Of dit scenario nog teruggedraaid kan worden is onzeker. Maar hoe meer CO2 en broeikasgassen, hoe groter de kans dat dit doemscenario toeneemt.

