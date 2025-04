Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minister denkt dat ‘te harde toon’ Den Haag overslaat naar protesten als azc ergens in beeld is

De beelden van de uit de hand gelopen protesten tegen een azc in Uden zijn „afgrijselijk”, zei minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) gisteren. „Het raakt mij ook om dat zo te zien, die woede.” Uitermark denkt wel een verklaring te hebben die meespeelt bij felle protesten in het land als ergens een azc in beeld is. En die komt uit ‘haar eigen’ Den Haag.

Uitermark sprak gisteravond met Nieuwsuur. Directe aanleiding waren de ongeregeldheden in Uden (gemeente Maashorst) van woensdagavond. Bij het protest tegen de komst van een azc , zijn in totaal zes mannen opgepakt. De gearresteerden zijn mannen tussen de 19 en 46 jaar uit Uden, Stramproy, Bergeijk en Veghel. Zij werden opgepakt voor onder meer het afsteken van illegaal vuurwerk en het gooien van glas.

„Ik spreek veel raadsleden, burgemeesters en wethouders”, zegt de minister. „En ik merk dat de soms te harde toon uit Den Haag gewoon neerslaat in de raadzalen.”

Eventuele komst azc betekent bijna altijd tumult

Zodra voor een plaats ergens in Nederland een azc voor asielzoekers wordt bedacht, begint de lokale bevolking doorgaans te protesteren. Plekken waren protesten luid klonken, waren alleen de afgelopen maand al: Hardenberg, Berlicum, Bedum, Bussum, Best en Staphorst. Het blijft vaak niet bij alleen geschreeuwde woorden. Bij de protesten tegen een azc komt ook vuurwerk, glas, eieren, opgehangen varkenspoten en zelfs een doodsbedreiging van een gemeenteraadslid aan de orden.

„De komst van een azc kunnen wij als klein buurtschap gewoon niet aan“, zei een inwoner uit de buurt van Dordrecht vorige week bij Nieuws van de Dag.

‘Ter Apel meer dan een azc’

Ter Apel geldt als het symbool van ons land als het gaat om het verhitte asieldebat. Dat asielzoekerscentrum bestaat als aanmeldpunt al bijna dertig jaar. Powned-verslaggever Mark Baanders is momenteel op tv met Groeten uit Ter Apel. Hij woonde drie maanden in het Groningse dorp om te laten zien ‘dat Ter Apel meer is dan een azc’ (in de eerste aflevering, waarover Metro schreef, nog zonder veel succes).

Burgemeester legt bal bij Den Haag

Minister Judith Uitermark noemt wat er in de gemeente Uden gebeurde dus „afgrijselijk”. De burgemeester van Maashorst legde de bal gisteren bij politiek Den Haag. Hij, Hans van der Pas, vindt dat de harde toon van politici over asielzoekers, overslaat naar lokaal. Hij vindt dat je als overheden elkaar moet steunen „bij dit soort lastige taken”. „Want wij staan in de frontlinie, als gemeente. De medewerkers, het COA, mensen van vluchtelingenwerk, die staan in de fontlinie.”

Aan Uitermark de vraag: begrijpt u dat de burgemeester een verband ziet tussen de politieke discussie en wat er in zijn gemeente Maashorst gebeurt? De minister: „Ik begrijp op zich het verband wel wat wordt gelegd, maar ik denk dat we ook goed moeten beseffen dat we op dit moment gewoon nog hebben te handelen volgens de wet. De Spreidingswet is nog niet ingetrokken. Dit kabinet werkt aan het verminderen van de instroom van migranten. Uiteindelijk hebben we in de toekomst minder opvang nodig.”

‘Geen azc? Mooi, doel bereikt’

Uitermark krijgt van Nieuwsuur voorgelegd dat een azc door de protesten soms niet doorgaan of voorlopig niet doorgaan. „Die demonstranten denken ‘mooi, doel bereikt’.” De NSC-minister: „Dat mag nooit het gevolg zijn van als je op die manier de orde verstoort.”

Maar toch, die protesten tegen een azc hebben zo toch zin? Uitermark: „Heel veel besluiten worden ook niet teruggedraaid. Ik ken genoeg bestuurders die hun rug recht houden en wel en staan voor de moeilijke besluiten die zij moeten nemen. Wat mij ontzettend frustreert is dat de stem, de luide stem, té luide stem van sommige mensen, de overhand krijgt. En dat de redelijke mensen, die in het stille midden zitten, eigenlijk niet worden gehoord.”

Reacties