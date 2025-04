Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jongerenonderzoek: geef je mening en maak kans op een cadeaubon (t.w.v. 50 euro)

Wat jij denkt, is belangrijk. En is niet heerlijk om je ongezouten mening te geven? Zeker als je er een Bol.com-bon ter waarde van 50 euro mee kunt winnen. Metro verloot er vijf.

Voor het negende jaar op rij voeren Mediahuis, waar Metro deel vanuit maakt, en MediaTest Het Grote Jongerenonderzoek uit. Daarin onderzoeken ze onder meer wat jongeren vinden van de media in ons land, welke ze kennen, of ze Instagram of juist TikTok vaker gebruiken én wat voor effect dat op ze heeft. Deze resultaten van dit onderzoek zijn een goede graadmeter om te kijken wat er speelt binnen deze groep.

Het Grote Jongerenonderzoek: geef je mening

Er is wel een voorwaarde: je moet tussen de 15 en 35 jaar oud zijn. Het invullen duurt ongeveer 10 à 15 minuten. Je gegevens worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek, uitgevoerd door MediaTest. Je kunt het onderzoek hier invullen.

Uit het Grote Jongerenonderzoek komen vaak interessante resultaten. Zo gaf in 2023 meer dan de helft van de jongeren aan verslaafd te zijn aan social media. Daarnaast bleek ook dat dat een flinke impact op ze heeft: ze voelen zich regelmatig down als ze social media gebruiken. Jongeren beoordeelden hun gezondheid dat jaar gemiddeld met een 6,9. Dat cijfer is heel hard aan het dalen. In 2020 gaven jongeren hun gezondheid nog een 7,6.

Dat beeld strookt met andere onderzoeken. Zo concludeerden de GGD en het RIVM dat zeven op de tien jongeren moeilijk hun telefoon kan wegleggen als ze bezig zijn met sociale media. Ondertussen wordt een derde van de jongeren ongelukkig van social media. Eenzelfde percentage zou helemaal willen stoppen met het gebruik daarvan. Psycholoog Thijs Launspach zegt dat we verslaafd gemaakt worden.

Reacties