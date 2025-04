Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meerdere paasvuren al afgelast door de droogte: ‘Ik vind het verstandig’

Het is momenteel heerlijk zonnig en regen hebben we al een tijd niet gezien, maar dat heeft ook een keerzijde voor paasvuren. Er zijn al meldingen van paasvuren die worden afgelast. Nieuws van de Dag ging er gisteren op in.

Dat het droog is, hebben we allemaal wel in de gaten. De eerste tien dagen van april gingen zelfs de boeken met een droogte- en zonuren-record, schreef Metro deze week al. Dat heeft gevolgen voor paasvuren. In de provincie Drenthe is door de meeste traditionele vuren al een streep gezet. „Het is wel balen voor de organisatoren die al flink aan het bouwen waren aan de traditionele paasbulten dat we dit moeten melden”, zegt burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo deze week. „Maar na overleg met de andere Noord-Drentse gemeenten kiezen we toch voor de brandveiligheid.”

De droogte is heel andere koek dan een eerdere discussiepunten: wind, zijn die vuren schadelijk en hoe zit het eigenlijk met stikstof?

Moeten alle paasvuren een jaartje overslaan?

In Drenthe gaan op dit moment alleen nog vier van dertien geplande paasvuren in Emmen door. Die zijn volgens de website gemeente – zo zijn daar de regels – op minstens 500 meter van natuurgebieden of bosjes en minimaal 1000 meter van brandgevaarlijke gebouwen.

Maar verder? In Nieuws van de Dag liet Jordi Huirne er gisteravond zijn licht over schijnen (je ziet het hele gesprek in de video hierboven). De weerman: „Als je ziet hoe gemakkelijk de natuur in brand vliegt, zoals laatst nog met een oefening van Defensie. Gelijk ging het hele bos eraan, daar in Ede. Ik vind het verstandig dat veel paasvuren al zijn afgelast.”

Het is een schril contrast met Pasen 2024, toen het zo extreem nat was dat organisaties zich afvroegen of ze hun paasvuren wel aan zouden krijgen. Dat gaat dit jaar sowieso niet gebeuren.

