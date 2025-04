Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer beveiliging op kermissen en kermis soms helemaal dicht: ‘Dan zitten ze aan m’n ballen’

Een kermis in Houten (Utrecht) die eind maart wegens veiligheidsrisico’s gesloten werd. Een kermis in Den Haag waarvoor flink de knip werd getrokken voor extra beveiligingsmaatregelen. Kermis Amsterdam-Osdorp waar telkens rellen dreigden te ontstaan en daarom later maar niet meer werd gepland. Kortom: het is niet altijd feest.

En dat hoort het met alle leuke attracties natuurlijk wel te zijn. „Het is vaker onrustig op de kermis. Er zijn signalen binnengekomen dat er mogelijk overlast of geweldplegingen zouden plaatsvinden. Daarom is besloten de kermis uit voorzorg eerder te sluiten”, stelde een politiewoordvoerster onlangs over het feest in Houten. De kermis ging toen vier uur eerder dicht.

In 2022 was het er ook al hommeles, toen agenten met stenen werden bekogeld en er straatmeubilair werd vernield. Nog weer eerder werd de kermis van Almere ontsierd door een bestorming en vechtpartijen.

Botsauto’s op de kermis, maar ook detectiepoortjes

Dat is toch allemaal heel wat anders dan gezellig een rondje zweven of een foto schieten in de schiettent. Metro‘s lezerscolumnist Leon Koop schreef al eens over ‘de onverwoestbare charme‘ van de kermis en dat we die moeten blijven koesteren.

Nieuws van de Dag ging een kijkje nemen om te polsen wat er toch aan de hand is. In de video hierboven zie je verslaggever Pim Markering op de kermis. Wat hij behalve zuurstokken een botsauto’s op een kermis in Den Haag zag: beveiligers (twintig man op weekenddagen), overal camera’s en detectiepoortjes bij de ingang.

‘Jongeren kunnen zich niet gedragen’

Organisator Vonk is teleurgesteld over hoe het moet gaan: „We hebben jeugd die zich tegenwoordig heel slecht kan gedragen op een kermisterrein. Ze vinden het leuk om onrust te stoken, sensatiezoekerij. Vonk stelt dat het op zijn terrein gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar.

Eén van die jonge bezoekers vertelt voor de camera dat hij het leuk vindt om „een beetje chaos te zoeken op z’n tijd”. Dat fouilleren vindt hij maar wat overdreven en teveel van het goede: „Dan gaan ze gewoon aan m’n ballen zitten.”

