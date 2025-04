Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mbo’ers vallen massaal uit, maar deze aanpak houdt ze wél op school: ‘Veel jongeren zijn aan het zwemmen’

Schooluitval onder mbo-studenten is al jaren een hoofdpijndossier. In het schooljaar 2022-2023 verlieten ruim 28.000 jongeren hun opleiding zonder diploma. Afgelopen jaar daalde dat aantal licht, naar zo’n 26.000. Een stapje in de goede richting, maar structurele verandering blijft nodig.

En dat is precies waar Jamal Lachkar en zijn organisatie Life After School op inzetten.

Lachkar richt zich met zijn team op het voorkomen van uitval met een aanpak die draait om verbinding, mentale veerkracht en praktische hulp. „We zien de school als een huiskamer. Een plek waar je je veilig en gehoord voelt. Dáár begint motivatie.”

‘Ze raken de weg kwijt’

Volgens Lachkar is prestatiedruk een van de belangrijkste oorzaken van schooluitval. „Veel jongeren zijn aan het zwemmen. Thuis speelt er van alles, ze voelen weinig aansluiting op school en dan ook nog de druk van stages en bijbanen. Ze raken de weg kwijt.” Zeker mbo-studenten, die al jong keuzes moeten maken over hun toekomst, zijn volgens Lachkar kwetsbaar.

Life After School biedt trainingen op scholen in life skills, mentale gezondheid en weerbaarheid met de visie: ‘Had ik dat maar op school geleerd.’ „We geven workshops over omgaan met prestatiedruk: hoe hou je al die ballen in de lucht van werk, school en stage? En dit werkt. Studenten zeggen na afloop eindelijk ademruimte te voelen. Niet omdat er nu ineens van alles van hun bord af is, maar omdat ze zich gehoord voelen en handvatten hebben gekregen om prioriteiten te stellen.

Ook hebben we het Stagefit-programma waarbij we studenten voorbereiden op een plek in de arbeidsmarkt. Want het vinden en behouden van een stage is vaak een enorme drempel én een reden voor uitval. Geen afgeronde stage betekent toch vaak: geen diploma.”

Daarnaast zijn er jongerencoaches aanwezig op scholen, juist op plekken waar studenten rondhangen. „Zij zijn zichtbaar, aanspreekbaar. Zo wordt hulp vragen normaal en kunnen we problemen vóór zijn.”

Docenten op mbo aan zet

Maar niet alleen studenten moeten geholpen worden. „Onderwijsprofessionals dragen óók verantwoordelijkheid. Veel docenten spreken de taal van jongeren niet. Wij trainen ze om écht contact te maken, op tijd signalen op te pikken. Want als je wacht tot een student zelf aanklopt, ben je vaak al te laat.”

En wat zijn dan die signalen? „Afwezigheid, veranderend gedrag, conflict zoeken of juist extreem teruggetrokken zijn. Dat zijn alarmsignalen. Dan is het tijd om te vragen: hoe gaat het écht met je? En wat heb je nodig?”

Meer dan een mbo-diploma

Wat mbo-studenten echt nodig hebben volgens Lachkar? „Plezier, verbinding, het gevoel dat je ertoe doet. En ruimte voor creativiteit. Je leert dan ook omgaan met de minder leuke dingen. Vier kleine successen, bied inspirerende rolmodellen. Dat maakt verschil.”

Life After School droomt van een onderwijsomgeving waarin elke student wordt gezien. „Niet alleen focussen op dat papiertje, maar op het vormen van positieve, veerkrachtige burgers.”

Nazorg

Vanaf januari 2026 treedt een nieuwe wet in werking: mbo-scholen worden volgens de ‘Van school naar duurzaam werk-wet’ verplicht om nazorg te bieden aan studenten die uitvallen. Dit betekent dat scholen minimaal een half jaar contact moeten houden met de uitvallers en hen actief moeten helpen richting werk of een andere opleiding. Lachkar: „Nazorg is essentieel. Wij doen dat al jaren: we houden contact, begeleiden waar nodig. Het is mooi dat dit nu landelijk wordt verplicht.”

,,Zorg dat een student zich gezien voelt. Pas dan ontstaat motivatie en bouw je aan vertrouwen. En alleen dan maak je kans om schooluitval écht terug te dringen.”

