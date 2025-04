Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Masturbatievideo van Stefano kwam online toen hij 14 was: ‘Toen begon de hel’

Het moet een nachtmerrie zijn als jouw naaktbeelden online opduiken, laat staan een masturbatievideo. Het overkwam Stefano (nu 29 jaar) toen hij 14 was. Hij was zo dapper om zijn verhaal gisteravond in talkshow Beau te doen. Kees van der Spek, die als tv-maker dit leed veel meemaakte, zat er ook.

Stefano Hennevelt kwam als tiener via chatprogramma MSN in contact met een persoon die zich Lisa noemde. Ze vroeg hem voor zijn webcam seksuele handelingen te verrichten. Wat hij niet weet: hij wordt gefilmd. Een jaar later staat zijn masturbatievideo tot z’n grote schrik online.

Verhaal delen om mensen te helpen

„Het is de grootste nachtmerrie die er is”, geeft Stefano in Beau toe. Dat hij zijn verhaal aan de talkshowtafel deelt, is om andere (jonge) mensen te waarschuwen. Het slachtoffer van online shaming is zelfs „dankbaar dat hij zijn verhaal op de nationale tv mag doen”. „Ik denk dat ik daar heel veel mensen mee kan helpen. Zo kan ik ouders in beweging zetten en kinderen in beweging brengen.”

En toen stond de masturbatievideo online

„Op een woensdagochtend klapte ik mijn laptopje nietsvermoedend open”, vertelt Stefano over zijn nachtmerriedag als tiener. Hij had een link naar een video gekregen. „Vervolgens zie ik mezelf naakt voor de camera zitten. Met mijn voornaam, achternaam, woonplaats. Alle gevolgen werden werkelijkheid. Je wordt met de grond gelijk gemaakt en dat wens je je ergste vijand niet toe.” Hij verstijfde en dacht „dit is niet waar. Het voelde alsof de grond onder me wegzakte”. Die hele Lisa heeft hij natuurlijk nooit gezien („ik vond het een leuk avontuur”).

Na die drie weken ben ik weer naar school gegaan.

De masturbatievideo werd door iedereen gezien, want hij ging viral. Ook Stefano’s klasgenoten zagen de video. „Ik weet het nog goed, ik ben toen drie weken thuis geweest. Er kwam iemand van school langs en mijn moeder zei dat het allemaal goed zou komen. Na die drie weken ben ik weer naar school gegaan. Toen kwam ik erachter: een laptop kun je dichtdoen en een telefoon kun je uitzetten. Maar als je naar school gaat, dat kun je niet onder de reacties uit. Mijn klas ontving me echter met open armen en warmte en had geen oordeel.”

Maar toen…

Toen een lesuur voorbij was, stond de klasdeur open en kwamen andere klassen langs. „Er werden foto’s van me gemaakt, er werd gelachen en geroepen. Toen dacht ik ‘ja, de hel is begonnen’.” In de gang kreeg Stefano door zijn masturbatievideo boeken en propjes naar zich gegooid en werd hij onder gespuugd. „Het was verschrikkelijk.”

Volgens presentator Beau van Erven Dorens waren er in 2024 ruim 2600 Nederlanders die zoiets als Stefano overkwam, waarvan een derde man is. Hij vraagt aan Kees van der Spek wat die er als tv-maker van Oplichters aangepakt van vindt.

Kees van der Spek over de masturbatievideo

„Oplichters”, vindt Van der Spek. „Dit zijn gewoon oplichters. Want waarom zou iemand dat doen, die zich Lisa noemt, waarschijnlijk Lisa niet is en dit filmpje inzet. Ik heb dit al vaker meegemaakt. Het doel van zo iemand is geld, maar jij (Stefano, red.) hebt ‘hem’ direct geblokkeerd omdat er geen contact meer was. Normaal gesproken is er nog contact en wordt er gezegd ‘ik heb beelden van jou opgeslagen, kunnen we een deal maken?’ Dat is het moment dat ze geld willen en als je begint te betalen, houdt het nooit op.”

Tot je niet meer kunt betalen, stipt Van der Spek aan. En dan posten ze de masturbatievideo toch. „En dan ben je de Sjaak. In jouw geval dacht men na een jaar waarschijnlijk: die gaan we nog even terugpakken.”

Hoewel het in Beau leek als dit verhaal nog nooit verteld is, doet Stefano ter waarschuwing vaker zijn nachtmerrie uit de doeken. Zo vertelde hij in 2022 in een andere talkshow, Op1, over dezelfde gebeurtenis van vijftien jaar geleden.

