Man die auto in brand stak op de Dam in Amsterdam, is overleden

De 50-jarige man uit Noord-Holland die begin deze maand zijn auto in brand stak op de Dam in Amsterdam, is overleden. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door Hart van Nederland. De politie gaat uit van zelfdoding.

Het onderzoek naar de zaak is gestopt, meldt een politiewoordvoerder. De familie is op de hoogte gebracht van het overlijden.

Man overleden na brand in auto op de Dam

Op de Dam in Amsterdam brak op 3 april een brand uit in een auto, kort nadat er een explosie plaatsvond. Op camerabeelden was te zien hoe het voertuig plotseling vlam vat. De bestuurder stond daarbij zelf in brand en was met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

ANP

