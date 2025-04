Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Na seks op Koningsdag: is het maken en delen van video’s van naakte mensen strafbaar?

Na Koningsdag doken er video’s op van mensen die seks hebben, wildplassen en met elkaar op de vuist gaan. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam roept specifiek mensen die online beelden hebben gedeeld van meisjes en vrouwen in kwetsbare situaties, deze te verwijderen.

In heel het land werd de verjaardag van de koning zaterdag goed gevierd. Volgens het Rode Kruis deden zich hier en daar incidenten voor, maar kon „dankzij de goede samenwerking met andere hulpdiensten” overal op tijd hulp worden geboden. In Amsterdam stonden onder meer mobiele biketeams klaar, die snel konden ingrijpen als dat nodig was.

Wel werd het in de loop van de dag in sommige steden te druk. Zo liet de gemeente Amsterdam ‘s middags weten dat feestvierders beter weg konden blijven uit het centrum. Een fotograaf van persbureau ANP zag in de Amsterdamse Jordaan rond 23.30 uur weliswaar veel dronken feestgangers en door de drukte ook de nodige opstoppingen in de straten, maar sprak van een „uitgelaten sfeer” en weinig grote problemen.

Delen van seksueel getinte foto’s en video’s strafbaar

Er gingen na afloop van Koningsdag echter vele filmpjes rond op social media, onder meer van twee mensen die seks lijken te hebben op de Keizersgracht in de stad. De Amsterdamse politie doet onderzoek naar deze virale seksvideo. Mogelijk is er sprake van verkrachting. Zedenrechercheurs weten wie ze zijn en dat zij geen onbekenden van elkaar zijn. Het delen van seksueel getinte beelden zonder toestemming van betrokkenen is strafbaar, benadrukt de politie.

👮 Wat zegt de politie over video's? Volgens de website van de politie is het verspreiden of delen van seksueel getint beeldmateriaal, zonder toestemming van degene op de foto of video, strafbaar. Bij een minderjarige is het altijd strafbaar en valt het onder kinderporno, ook als de minderjarige „toestemming” heeft gegeven.

Halsema zegt op Instagram dat het maken en verspreiden van deze beelden niet alleen strafbaar is, maar ook diep vernederend en kwetsend. „Niemand mag zonder expliciete toestemming naakt of tijdens seks worden gefotografeerd of gefilmd”, schrijft ze. „Het kan bovendien leiden tot intimidatie en afpersing. Er zijn genoeg voorbeelden bekend van jonge vrouwen en mannen wier leven volledig werd verpest door het verspreiden van intieme beelden.”

Volgens Halsema beschermen mensen met het verwijderen van de beelden zichzelf tegen opsporing en vervolging. „En belangrijker, je beschermt de privacy en het welzijn van soms kwetsbare meisjes en vrouwen. Wees wijs, wees waardig!”

Openbaar maken seksfilmpjes seksueel misdrijf

Misbruik van seksueel beeldmateriaal, zoals het ongewenst openbaar maken van seksfilmpjes en naaktfoto’s, is een seksueel misdrijf. De Tweede Kamer stemde hier in 2023 mee in. Het gold voorheen als een misdrijf tegen de openbare orde, omdat het inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Maar de Kamer vond dat het om een seksueel misdrijf gaat, omdat het een inbreuk op iemands seksuele en geestelijke integriteit is.

Dit verbeterde de positie van slachtoffers, onder meer omdat zij voor meer hulp in aanmerking komen. Zo worden seksuele misdrijven behandeld door speciale zedenrechercheurs en komt rechtsbijstand van een zedenadvocaat in beeld.

