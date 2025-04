Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Koning blikt terug op een fantastische Koningsdag in Doetinchem én daarbuiten

Koningsdag 2025 was er één voor in het boekje. De koning blikt terug op een „fantastische dag” in Doetinchem. Ook het Rode Kruis is tevreden: de feestdag is zonder al te veel incidenten verlopen.

De koninklijke familie vierde Koningsdag dit jaar in Doetinchem. De activiteiten begonnen ruim een uur later dan normaal om de uitvaart van de paus. Voorafgaand aan Koningsdag stond Willem-Alexander in een videoboodschap nog even stil bij diens overlijden. „De gemeenschapszin van paus Franciscus is ook een kenmerk van Koningsdag”, zei hij. „Dit is des te belangrijker in deze tijd van spanningen en onzekerheden in de wereld om ons heen. Vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtszekerheid zijn niet vanzelfsprekend.”

Een Koningsdag zonder veel problemen

In heel het land werd de verjaardag van de koning – die officieel vandaag pas jarig is – goed gevierd. Volgens het Rode Kruis deden zich hier en daar incidenten voor, maar kon „dankzij de goede samenwerking met andere hulpdiensten” overal op tijd hulp worden geboden. In Amsterdam stonden onder meer mobiele biketeams klaar, die snel konden ingrijpen als dat nodig was.

Wel werd het in de loop van de dag in sommige steden te druk. Zo liet de gemeente Amsterdam ‘s middags weten dat feestvierders beter weg konden blijven uit het centrum. Ook in Groningen, Utrecht en Breda werden drukke plekken zo vol dat gemeenten opriepen om uit te wijken naar rustigere locaties.

Rond 22.00 uur moest de ME ingrijpen op de Albert Cuypstraat in Amsterdam. Een grote groep mensen draaide harde muziek op straat, terwijl dat inmiddels niet meer was toegestaan. Agenten sommeerden de feestvierders om te vertrekken, maar daar werd niet op gereageerd. Toen agenten bekogeld werden, besloot de politie de ME in te zetten. Daarbij werden enkele mensen aangehouden. Ook raakte een politiepaard gewond.

Na het ingrijpen keerde de rust snel terug, meldt de politie. Ook in de treinen naar huis was de sfeer gezellig en onder controle, zo laat de NS weten. De NS reed vanwege Koningsdag een speciale dienstregeling met meer en langere treinen op trajecten waar het door verschillende evenementen druk was.

Burgemeester ook tevreden

„Hier staat een hele tevreden burgemeester”, reageerde burgemeester Mark Boumans van Doetinchem na de viering van Koningsdag in zijn stad. „Alles verliep zoals we hadden gewild.”

Boumans bestempelde de dag als „fantastisch”. „Maar dat is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Ik heb de indruk dat de koninklijke familie het ook leuk vond, en volgens mij hebben alle bezoekers van de binnenstad genoten.”

De tv-uitzending van de feestelijkheden gaat Boumans op een rustig moment nog eens terugkijken.

Gevraagd naar het begrip ‘gemeenschapszin’, waar de koning over repte zaterdag, zei Boumans in tv-programma EenVandaag dat we in een tijd leven dat mensen meer aandacht voor elkaar zouden moeten hebben. „We moeten weer omzien naar een ander, aan collectieve doelen werken, het publieke bestel een beetje meer gaan respecteren.”

De VVD-burgemeester zei „daar wel scheurtjes te zien ontstaan, ook wel een beetje door het gedoe met de huidige regering”. Hij denkt dat het tijd is dat „we laten zien dat het anders kan. Lokaal kunnen we dit, dat hebben we volgens mij vandaag laten zien. Dat de Achterhoek gewoon een plek is waar we nog normaal en leuk met elkaar omgaan. Dat is volgens mij de basis voor de toekomst”, aldus Boumans tegen EenVandaag.

