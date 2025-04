Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Harde botsing Wilders en Timmermans over Faber: ‘Grootste prutser ooit’

„U heeft niks te eisen”, zei Geert Wilders tegen Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) in het debat over de voordrachten voor lintjes die asielminister Marjolein Faber heeft geweigerd. Timmermans op zijn beurt, zoals in de video hierboven te zien: „Faber is de grootste prutser die ooit in vak K heeft gezeten.”

Vak K is overigens het vak in de Tweede Kamer waarin bewindslieden tijdens debatten plaatsnemen. Premier Dick Schoof zit daar vandaag ook, maar dat gebeurde onder druk van de oppositie. Uit eigen beweging was hij niet verschenen.

‘Minister Faber heeft lef, heeft ruggengraat’

Volgens PVV-leider Wilders heeft zijn partijgenoot Faber over de lintjes voor COA-vrijwilligers nooit een formeel besluit genomen. De eenheid van het kabinetsbeleid is wat hem betreft dus ook niet in het geding.

„Hier staat een minister met lef, die zegt wat ze vindt”, zei Wilders over Faber. „Hier staat een minister die meer ruggengraat heeft dan u in honderd jaar hebt laten zien. Zij staat voor haar zaak.”



Timmermans sprak de coalitiegenoten van Wilders aan, VVD, NSC en BBB. „Met deze meneer zit u in een coalitie.” Volgens de voorman van GroenLinks-PvdA is het vanwege spanningen op het wereldtoneel nog belangrijker dat het kabinet met één mond spreekt.

Politiek oordeel aan lintjes ‘nog nooit gebeurd’

Naast de kabinetslijn benadrukte de GroenLinks-PvdA-voorman dat het systeem van waardering voor vrijwilligers niet mag worden gepolitiseerd. Nederland drijft volgens hem op de inzet van vrijwilligers en de waardering ervoor is en moet altijd „onafhankelijk zijn van politieke overwegingen”, zegt Timmermans. Dat er een politiek oordeel aan wordt gehangen, is volgens hem „nog nooit gebeurd”.

Timmermans wil dan ook dat Faber alsnog de vijf lintjes ondertekent voor vrijwilligers die hielpen met vluchtelingenopvang. Zij mag dat wat hem betreft niet overlaten aan premier Dick Schoof en minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken (NSC). Ook eist hij dat ze voortaan alle lintjes zal ondertekenen.

