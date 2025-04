Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Foutje, bedankt: Habtamu de Hoop stemde per ongeluk tegen klimaatdoelen en steun voor Oekraïne

Kamerlid Habtamu de Hoop (GL/PvdA) deed deze week iets wel heel opmerkelijks. Hij stemde vóór een motie van Forum voor Democratie (FvD). De oproep: minder klimaatbeleid, het heropenen van het Groninger gasveld en het afbouwen van de steun aan Oekraïne. Hoe zit dat?

‘Over het structureel verlagen van de ticketprijzen in het openbaar vervoer’, stond in de titel van de motie van FvD. So far, so good, want daar hebben de GroenLinks-PvdA-Kamerleden wel oren naar. De Hoop is zelf een van de voorvechters van een goedkoper openbaar vervoer. Hij diende eerder een motie in om de bezuinigingen in het openbaar vevoer tegen te houden. Een „oerdomme bezuiniging”, vindt hij. De tickets in Nederland zijn een van de duurste van Europa, betuigt hij ook.

Habtamu de Hoop: ‘Er worden weleens foutjes gemaakt’

Niet gek dat hij voor heeft gestemd, zou je zeggen. Pas later ontdekte De Hoop dat FvD het openbaar vervoer goedkoper wilde maken door te bezuinigen op bijvoorbeeld klimaatbeleid en steun aan Oekraïne. En dat zijn nou weer niet bepaald zaken waar De Hoop en GroenLinks/PvdA achter staan. Hun fout konden ze gelukkig snel weer corrigeren, al dan wel met schaamrood op de kaken. Ze stemden bovendien als enige andere partij voor, dus de motie was sowieso niet aangenomen.

„We stemmen over honderden moties elke dinsdag, er worden weleens foutjes gemaakt door fracties”, legde De Hoop uit bij Goedemorgen Nederland van WNL op NPO 1. „Deze keer maakte ik een foutje op de stemmingslijst. Het is gelukkig gewoon gecorrigeerd.”

Het had geen consequenties, zegt De Hoop. „Maar wat wel écht erg is, is dat er partijen zijn die echt vinden dat we minder geld moeten uitgeven aan Oekraïne. Dat er partijen zijn die vinden dat we niks aan klimaat moeten doen. En een daarvan zit zelfs in het kabinet, de PVV. Wij maken een foutje bij een stemming, maar sommige partijen vinden dit echt.”

