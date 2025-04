Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit zijn grote (onopgemerkte) energieslurpers in huis

Je denkt misschien dat je zuinig leeft, maar zonder dat je het doorhebt zijn er apparaten in huis die voortdurend energie vreten. Ze staan achteloos op het aanrecht of lijken onschuldig als ze ‘uit’ staan. Dit zijn de grootste (onopgemerkte) energieslurpers in huis.

Onze energierekening wordt dan misschien dit jaar gemiddeld iets lager, te veel betalen is nooit prettig (zeker gezien de stijgende prijzen voor boodschappen en wonen).

Energieslurpers

Stekkers in het stopcontact

Een stekker in het stopcontact verbruikt nog steeds energie, óók als het betreffende apparaat uit staat. Vooral het aanrecht is vaak bezaaid met apparaten (koffiezetapparaat, waterkoker of blender) die niet worden gebruikt, maar waarvan de stekker wel steevast in het stopcontact zit. Ook opladers, televisies en spelcomputers blijven vaak ongebruikt (onnodige) energie vreten.

Tip: gebruik een stekkerdoos met een schakelaar, of trek ongebruikte opladers eruit. Ook kun je een slimme stekker nemen, zodat je zelf bepaalt op welke tijdstippen je stroom gebruikt.

Koelkast

De koelkast is een echte ‘grootverbruiker’. Tja, je kunt moeilijk zonder, maar er zijn zeker manieren om te zorgen dat je koelkast minder energie slurpt. Let bijvoorbeeld op de temperatuur (rond de 4 graden is laag genoeg), en misschien opmerkelijk: een lege koelkast kost meer energie dan een volle. Bij voorkeur zet je de koelkast ook in een goed geïsoleerde ruimte.

Heb je een heel oud model? Dan is het misschien slim om eens te kijken naar een vervangend model. Een 15 jaar oude koelvriescombinatie verbruikt volgens Milieu Centraal ongeveer 350 kWh per jaar, dat is zo’n 70 euro per jaar. Ter vergelijking: een nieuwe koelvriescombi met energielabel C verbruikt nog maar zo’n 160 kWh, zo’n 30 euro.

Zet de thermostaat een graadje lager

Het voelt misschien lekker comfortabel, maar die extra graad op de thermostaat kan, zonder dat je het doorhebt, veel geld kosten. Voor elke graad lager, bespaar je gemiddeld zo’n 7 procent op je verwarmingskosten. Dat tikt aan over een heel jaar. Klinkt dat je nogal koud in de oren? Een trui, extra deken of elektrische deken doet wonderen, en vaak merk je het verschil nauwelijks.

Milieu Centraal adviseert om de thermostaat niet hoger dan 19 graden te zetten. Dit kan jaarlijks ongeveer 180 euro besparen. De verwarming ‘s nachts op 15 graden laten staan, zorgt voor een besparing van zo’n 60 euro per jaar. De verwarming nog lager zetten, wordt overigens afgeraden.

Wasmachine

De wasmachine is ook al zo’n onmisbaar apparaat, maar ook weer een energievreter. Maar door op 30 graden te wassen kun je flink besparen. Dat is volgens Milieu Centraal 2 tot 3 keer goedkoper dan een was op 40 graden, en 3 tot 4 keer goedkoper dan een was op 60 graden. Draai ook alleen als de trommel vol zit.

De droger is helemaal een energieslurper, zeker als je een oud exemplaar hebt. Liever laat je je was dus aan de lucht drogen.

Vaatwasser

Een vaatwasser kan ook flink energie en water verbruiken. Wel zijn de verschillen tussen de modellen groot. Een vaatwasser die meer dan 15 jaar oud is, kun je volgens Milieu Centraal beter recyclen.

Daarnaast zou je 40 procent kunnen besparen door slim om te gaan met je vaatwasser. Gebruik het eco-programma, zet ‘m alleen aan als hij vol is en pleeg regelmatig onderhoud (denk aan het schoonmaken van de filters). Wil je helemaal energie besparen? Was dan met de hand, dat is zuiniger. Als je het niet onder een lopende kraan doet, althans.

