Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Enorme hinder op de weg en evenementen geschrapt: dit zijn de gevolgen van NAVO-top in Den Haag

Eind juni is Nederland het gastland van de NAVO-top. Dat heeft flinke gevolgen, onder meer voor automobilisten, treinreizigers en festivalgangers.

Van maandag 23 tot en met donderdag 26 juni is de NAVO-top in het World Forum in Den Haag.

Automobilisten: vermijd de Randstad

De Rijksoverheid roept mensen op om de Randstad die dagen te mijden, zover dat mogelijk is. Dat heeft te maken met de veiligheids- en verkeersmaatregelen die worden genomen. Om de tientallen wereldleiders en duizenden delegatieleden veilig naar Den Haag te krijgen, worden wegen afgezet en is er kans op „ernstige hinder”, waarschuwt de overheid. Zo worden er geregeld (snel)wegen afgezet.

Weggebruikers tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam moeten vanaf zondagmiddag 22 juni al rekening houden met hinder, onder meer door het plaatsen van afzettingen. Snelwegen, op- en afritten en viaducten en tunnels van de A4, A5, A44, N44 en N14 kunnen tijdelijk en gedeeltelijk worden afgesloten. Dat geldt ook voor regionale en lokale wegen rondom en in Den Haag, Rotterdam, Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Haarlemmermeer en Leiden.

Werk zoveel mogelijk thuis, is de oproep van de overheid. Daarnaast wordt geadviseerd om niet tijdens de spitsuren te reizen.

Advies om gebruik te maken van ov, wel mogelijk meer drukte

Liever maak je deze dagen gebruik van het openbaar vervoer, zegt de overheid. „De regio Den Haag blijft hierdoor zo goed als mogelijk bereikbaar”, staat in een verklaring. Op het spoor zijn er geen beperkingen. Wel is het mogelijk dat meer mensen die dagen met de trein reizen.



Let wel: de NS zet (vooralsnog) geen extra treinen in. De precieze gevolgen voor het lokale openbaar vervoer zijn nog niet bekend. „De verwachting is dat het ook in de ov-lijnen drukker kan worden en er mogelijk lijnen uitvallen.”

Een NS-woordvoerder laat weten dat treinen volgens de normale dienstregeling rijden. „We denken dat de Randstad prima bereikbaar zal zijn.” Hij denkt dat er in de treinen genoeg ruimte zal zijn voor extra passagiers die hun auto die week laten staan. „Over de hele dag gemeten zit maar een derde van de treinen vol, twee derde is dus beschikbaar. En als Haagse ambtenaren besluiten die dagen thuis te werken, zoals de overheid aanbeveelt, scheelt dat ook weer capaciteit in de trein.”

De bereikbaarheid van Schiphol via het spoor komt niet in gevaar, verwacht de woordvoerder. Hij wijst ook op de hoge frequentie van treinen op de trajecten in de Randstad. „Tussen Rotterdam en Den Haag rijdt er bijvoorbeeld elke tien minuten een trein.” Extra materieel is dus niet nodig, is de inschatting op dit moment, máár: „Als de nood aan de man komt, dan kan er heel veel.”

Evenementen afgelast

De NAVO-top heeft ook impact buiten de eerder genoemde dagen om. Meerdere evenementen worden geschrapt. Omdat er tienduizenden agenten worden ingezet om wereldleiders in Den Haag te beveiligen, zijn er niet genoeg mensen over om de evenementen in goede banen te leiden. Het wordt de „grootste veiligheidsoperatie uit de geschiedenis van de Nederlandse politie”, zei nationaal commandant Willem Woelder eerder al.

Vooral wielerwedstrijden zijn afgelast. Een van die geschrapte wielerwedstrijden is de ZLM Tour. Die treft onder meer de gemeenten Borsele en Kapelle in Zeeland en Oosterhout en Meierijstad in Noord-Brabant. In de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal zou het NK Wielrennen worden gehouden, maar dat is verplaatst naar Ede. Het kampioenschap tijdrijden is verplaatst van het Gelderse Laren (gemeente Lochem) naar Friesland. Veenendaal-Veenendaal, De Luba Ladies Classic (Noordwijk), de Alfa Bier Limburg Trofee (Stein), de Omloop van Borsele, de Omloop van Valkenswaard, de Omloop der Kempen (Veldhoven) en de Arno Wallaard Memorial (Vijfheerenlanden) gaan ook niet door. Andere wielerwedstrijden zijn op een ingekort parcours, waar minder beveiliging nodig is.

Festivals en Koningsnacht

In Zutphen zou voor het eerst een Koningsnacht worden gehouden, in de nacht voor de viering van Koningsdag, maar het nachtelijke feest is afgelast. Dat geldt ook voor een nieuw festival in Boxtel. In Den Helder wilde een evenement uitbreiden, maar dit is een jaar uitgesteld. Een nieuw boksgala in Geertruidenberg ging niet door.

In Zoetermeer zijn acht festivals afgelast: Love & Peace op 31 mei en 28 juni, het ZoeterMeerFestival op 6 juni, Stunt Movie Production op 14 juni, Festival City op 20 juni, het Sweetlake Festival en Music on the Move op 21 juni en de Sweetlake Family Day op 22 juni. De Kaagweek, een dorpsfeest in het Zuid-Hollandse Warmond, is ook afgelast, net als Dweilfestival ff Blazen in Voorschoten, de Portdagen in Goedereede op Goeree-Overflakkee en het muziekfeest in Hillegom. In Leiden wordt het bevrijdingsfestival kleiner en zijn de Lakenfeesten verplaatst.

🎪 Deze evenementen zijn niet geschrapt De grootste publiekstrekkers van Nederland gaan wél door, zoals de Amstel Gold Race in april, de TT van Assen in het weekend na de NAVO-top en de Vierdaagse van Nijmegen in juli.

Musea en theaters wachten af

Musea en theaters in de Randstad nemen vooralsnog een afwachtende houding aan, blijkt uit een rondgang van persbureau ANP langs diverse instellingen in de Randstad. Het Mauritshuis en het Louwman Museum in Den Haag laten weten gewoon open te blijven. Museum Voorlinden in Wassenaar laat weten „vooral bezig te zijn met een nieuwe expositie, wij zijn niet bezig met de NAVO-top”.

Diverse theaters in Den Haag, zoals Diligentia en het Circustheater, hebben geen voorstellingen geprogrammeerd staan tijdens de NAVO-top. In het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam staat in de week van de top de musical Elisabeth, met Pia Douwes in de hoofdrol. „We hebben de oproep gezien, maar nemen vooralsnog geen extra maatregelen”, stelt een woordvoerder van de productie. „Mogelijk communiceren we de eventuele overlast nog aan ons publiek.”

Evenementencomplex Ahoy in Rotterdam zegt de bereikbaarheid in de gaten te houden en bezoekers te informeren over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden en omleidingen waardoor de reistijd langer kan zijn.

PostNL verwacht weinig problemen

De veiligheids- en verkeersmaatregelen leiden naar verwachting niet tot grote problemen bij het werk van PostNL. Het postbedrijf gaat er niet vanuit dat de situatie in de hofstad „direct impact zal hebben” op de eigen operatie, de bezorging van post of pakketten door PostNL, zegt een woordvoerder.

De logistieke operatie rond de top zal volgens de woordvoerder iets meer maatwerk zijn dan normaal. „En daar houden we uiteraard rekening mee.”

Reacties