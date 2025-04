Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Erick was getuige van ontploffing in een auto op de Dam in Amsterdam: ‘Mensen gilden, er was overal paniek’

Op De Dam in Amsterdam heeft een auto vlam gevat, na een explosie. De politie vermoedt dat de bestuurder de auto zelf in brand heeft gezet, waarna hij zelf ook vlam vatte. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waarna hij werd aangehouden. Metro spreekt met journalist Erick Overveen, die het met eigen ogen zag gebeuren.

Op de Dam in Amsterdam is vanmiddag een brand uitgebroken in een auto, kort nadat er een explosie plaatsvond. Op camerabeelden is te zien hoe het voertuig plotseling vlam vat. De bestuurder stond daarbij zelf in brand en is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is onbekend. Wel is bekend dat het om een 50-jarige man uit Noord-Holland gaat.

Volgens de politie zijn er geen gewonden onder de omstanders, al bevonden zich meerdere mensen vlak bij de auto op het moment van de explosie. De omgeving is voorlopig afgezet.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is opgeroepen om het voertuig te onderzoeken, uit voorzorg voor mogelijke brandbare of explosieve stoffen. De politie vermoedt dat de bestuurder de brand opzettelijk heeft veroorzaakt en heeft ook ‘sterke vermoedens’ dat zelfdoding het motief was. De man ligt nog in het ziekenhuis, waar hij op korte termijn zal worden aangehouden. Naar welk ziekenhuis hij is gebracht, is niet bekend.

Hieronder hoor je Erick Overveen.

‘Alles trilde, mensen begonnen te gillen, overal paniek’

Journalist Erick Overveen was op de fiets onderweg naar boekhandel Scheltema, om de nieuwste boeken te bekijken. Hij luisterde muziek via zijn koptelefoon. „Ik was nog geen minuut van De Dam verwijderd, tot ik door de muziek heen een explosie hoorde. Alles trilde, mensen begonnen te gillen, er was overal paniek. De auto brandde als een fakkel. Door de kracht van de explosie, werd ik bijna van de fiets afgeblazen. Ik had daar geen minuut eerder moeten zijn”, vertelt Overveen.

Toen hij dichterbij kwam, zag hij dat de bestuurder van de auto zelf in brand stond. „Mensen sprongen op hem, om hem te doven.”

Precies een week geleden, op donderdag 27 maart vond een mesaanval plaats, ook op De Dam. Bij deze steekpartij raakten vijf mensen gewond. Overveen: „Ik dacht nog: ik ga een paar foto’s maken in de straat waar die plaats heeft gevonden. Want ik wil begrijpen wat er gebeurt in de stad.” Hij woont al een tijd in Amsterdam, maar voelt zich daar niet meer veilig.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

