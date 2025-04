Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Weer zijn gemeenten gefrustreerd over Marjolein Faber

De spreidingswet wordt volgend jaar van tafel gegooid, maar op dit moment moeten gemeenten zich er nog ‘gewoon’ aan houden. Zij voelen zich behoorlijk in de steek gelaten door asielminister Marjolein Faber in de uitvoering ervan.

Er is veel onduidelijkheid over het uitvoeren van de spreidingswet, en dat vertaalt zich in verharding van de protesten. Bij drie naburige gemeenten, namelijk Sint-Michielsgestel, Best en Maashorst, liep het onlangs uit de hand. In de laatstgenoemde gemeente escaleerde het vorige week in Uden.

De gemeenteraad en het college van Best hebben Faber maandag een brief gestuurd waarin zij haar vragen gemeenten te steunen bij de uitvoering van de spreidingswet. Volgens hen had de actie in Uden vorige week een grimmig, intimiderend en dreigend karakter dat tot veel angst heeft geleid.

Ze benadrukken dat zij rijksbeleid uitvoeren, maar zich niet gesteund voelen door het kabinet. „In de afgelopen weken hebben wij juist het tegenovergestelde van u gehoord en gezien, zoals alle inwoners van Nederland”, schrijven ze aan Faber.

Gemeenten voelen zich in de steek gelaten

Ook staat in de brief: „Hoewel wij ons bewust zijn van het feit dat de weerstand tegen de komst van een mogelijk azc steeds vaker extremere vormen aanneemt, heeft de heftigheid van dit alles ons hard geraakt. Daar waar wij zorgvuldig en serieus uitvoering geven aan het door het Rijk vastgestelde beleid, voelen wij ons in de steek gelaten door datzelfde Rijk.”

Ze doen een dringend beroep op Faber om „expliciete steun uit te spreken voor lokale overheden die hun best doen een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de spreidingswet. Wij doen wat moet en dat verwachten we ook van u.”

Burgemeester Best mist steun

Waarnemend burgemeester van Best, Rianne Donders, vertelde gisteravond in EenVandaag dat ze steun missen van de minister. „We raken daarmee de ondergrens aan van wat wij belangrijk vinden, dat we ons werk veilig en goed kunnen doen.”

Bij de protesten lijkt vaak het idee te leven dat het ‘afgelopen’ is met de spreidingswet, maar dat is nog helemaal niet het geval. De spreidingswet is nog minstens een jaar van kracht. „En daar proberen wij vorm aan te geven”, zegt PvdA Best-fractievoorzitter Rob Vader.

Wanneer wordt de spreidingsweet ingetrokken? De spreidingswet wordt op zo’n vroegst pas begin 2026 ingetrokken, bleek deze week. Door de spreidingswet pas volgend jaar in te trekken, wil het kabinet gemeenten en provincies duidelijkheid geven en geen afbreuk doen aan de afspraken die zijn gemaakt. Hiermee haalde Faber zich zelfs de woede op de hals van haar partijgenoot, PVV-leider Geert Wilders. Hij wijst erop dat de coalitiepartijen en het kabinet eerder nog hadden afgesproken om dat „zo mogelijk nog” in 2024 te doen.

Stevige impact

De impact is „steviger dan stevig”, zegt de burgemeester. „Je moet je voorstellen dat je je voorbereidt op een avond waar je de dialoog met je burgers aangaat, waarvan je weet dat sommigen het helemaal niet zien zitten.”

Wouter Bondt, fractievoorzitter ChristenUnie in Best, zegt dat dit niet alleen het sentiment is in Best. „We kennen de andere plekken ook waar dit gebeurt. We zijn niet uniek. Pak een podium en spreek je uit.” Hij hoopt dat Faber op bezoek komt om de brief te bespreken.

Maris Ekamp, fractievoorzitter D66 Best: „We zijn samen één overheid. Landelijk hebben we de spreidingswet vastgesteld, Faber heeft de gemeenten opgeroepen om die opvangplekken te realiseren. Tegelijkertijd zie je in het landelijke debat een hele andere toon.”

‘Maak het probleem kleiner’

Donders: „Ik vind dat de minister, die de verantwoordelijkheid aan is gegaan, ook alle verantwoordelijkheden die bij dat ambt horen, moet dragen.” Faber veroordeelde het geweld bij de protesten, maar hield zich verder op de vlakte. Donders vindt dat ze een „actieve houding” moet hebben. „Toekomstig beleid wordt misschien anders, maar nu moet gewoon gebeuren wat we hebben afgesproken. Zorg dat we het probleem met elkaar kleiner maken in plaats van groter.”

Eerder klaagden gemeenten dat Faber niet goed communiceert. Fabers ministerschap wordt sowieso tot dusver getekend door relletjes. Zo leidde de debatstijl van Faber en haar mededeling aan de pers dat ze een kritisch advies van de Raad van State terzijde legt, tot veel irritatie bij oppositiepartijen. Ook de uitspraken van Faber over de Oekraïense president Zelensky, die volgens haar niet democratisch verkozen zou zijn, vielen in slechte aarde in Den Haag.

Reacties