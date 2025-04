Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gekte op de woningmarkt: zoveel mensen ‘proberen dat handjevol huizen te bemachtigen’

Te weinig beschikbare huizen op de woningmarkt is volgens velen het grootste probleem van Nederland. De huizenprijzen blijven stijgen (afgelopen jaar weer met 10 procent) en… er zijn te weinig woningen. Amber Kortzorg van het tv-programma Kassa ging in talkshow Renze gisteravond in op de ‘woningmarktgekte’.

„Voor het gemiddelde huis in Nederland moet je eigenlijk een ton per jaar verdienen om de hypotheek te kunnen betalen”, zegt presentator Renze Klamer. „Steeds meer mensen staan daardoor helemaal buitenspel.”

Ondertussen is verhuren voor woningbezitters vaak niet meer aantrekkelijk. Zij zetten huizen dan wel in de verkoop, maar tegen fikse prijzen. Kortom, de woningmarkt is voor veel Nederlanders ‘iets onbereikbaars’. Rob Jetten (D66) riep afgelopen weekend op om in ons land „tien nieuwe steden te bouwen”. Hoe dat met de stikstof-perikelen moet, is de vraag. En hoe zal het zijn met het idee – Metro schreef er vorig jaar over – ‘elke dorp een straatje erbij’?

Woningmarkt ‘om moedeloos van te worden’

Aan Amber Kortzorg daarom in Renze maar weer eens de vraag: hoe staat het er nou voor met die woningmarkt? De presentatrice van Kassa spreekt zich in de talkshow wel vaker uit over dingen die velen van ons aangaan. Denk aan prijzen van boodschappen, of eigenaren van zonnepanelen die zich belazerd voelen. Kortzorg is duidelijk over de verhitte woningmarkt: „Het is om moedeloos van te worden. Er wordt al jaren over gesproken en we zijn nog geen steek verder.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanavond in #RENZE ⤷ Rond 22:35 uur op #RTL4 @SaskiaBelleman over arrestatie zaak Peter R. de Vries. Jesper Roele doet verslag van pro-Palestijnse demonstratie. @gijsrademaker & Amber Kortzorg over woningcrisis. pic.twitter.com/voPL33EmCV — RTL Talkshow (@rtltalkshow) April 14, 2025

„Sterker nog”, maakt Kortzorg het nog ietsje erger, „er zijn alleen maar meer woningzoekenden bijgekomen.” Om hoeveel mensen gaat het dan?, wil Renze Klamer weten. „Dan moet je denken aan een stad ter grootte van Utrecht. 400.000 mensen, die allemaal dat handjevol huizen proberen te bemachtigen. Ik weet niet of je weleens een stukje brood in een vijver met koikarpers hebt gegooid, maar zo ziet dat eruit als ik het visualiseer. Dat leidt dus tot exorbitant hoge prijzen als het aanbod zo laag is. Zoals jij zei: je moet een ton verdienen. De gemiddelde koopwoning kost een half miljoen.”

🏚️ Woningmarkt probleem nummer 1 Gijs Rademaker peilde onder leden van het RTL Panel wat zij als het grootste probleem van Nederland beschouwen. De top 5 van onderwerpen waar ‘we ons zorgen om maken’: Woningmarkt Defensie Gezondheidszorg Veiligheid en criminaliteit Asiel en migratie

Ons land telt 400.000 eenspersoonshuishoudens

Over de huurmarkt, de vrije sector, zegt Kortzorg: „Dan moet je 1750 euro gemiddeld voor een huurwoning betalen. Je moet daar eigenlijk 5000 euro per maand voor verdienen.”

Klamer gaat weer terug naar ‘koop’ op de woningmarkt. Want waar zit die 10 procent stijging van de huizenprijs nou eigenlijk in? Kortzorg: „Er zijn vele oorzaken. Maar wat niet is voorzien is dat er heel veel alleenstaanden zijn. In 1960 waren er ongeveer 400.000 eenpersoonshuishoudens. Nu zijn het er 3,3 miljoen. Dus heel veel mensen zijn op zoek naar een kleine, betaalbare woning. Maar wat bouwen we vooral nog steeds? Rijtjeshuizen.” Voor senioren die graag naar een wat kleiner huis willen, is er ook nog eens een doorstroomprobleem. „Het is dus een veelkoppig monster én het bouwen gaat heel traag. We zeggen al heel lang ‘honderdduizend woningen per jaar’, maar dat is nog niet één keer gelukt.”

Talkshow Renze kun je terugkijken op Videoland.

Meer weten over de woningmarkt? Check deze artikelen:

Reacties