Flinke toename overvallen, daders steeds vaker minderjarig

In de eerste vier maanden van 2025 werden opvallend veel overvallen gepleegd. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Dat is opmerkelijk, omdat het aantal overvallen de afgelopen jaren juist afnam, maar ook omdat de daders steeds vaker piepjong blijken te zijn.

Kwamen er in 2024 nog 149 overvallen voor in de eerste vier maanden van het jaar, in dezelfde periode dit jaar steeg het aantal tot 218. Dat staat in schril contrast met de daling die de afgelopen jaren juist leek door te zetten. In 2017 lag het aantal overvallen nog een stuk hoger. In dat jaar werden er 1120 overvallen gepleegd. Maar dat aantal was in 2023 en 2024 meer dan gehalveerd. In beide jaren lag het aantal rond de 500 overvallen per jaar.

Onvoorbereide hit-and-run overvallen

De eerste maanden van 2025 laten nu een trendbreuk zien. Een duidelijke verklaring is daar tot nu toe nog niet voor te geven, legt landelijk overval coördinator Jos van der Stap uit. Wel valt het soort overvallen op, legt hij uit. „We zien dat het vaak om jonge daders gaat die onvoorbereide hit-and-run overvallen plegen om snel aan geld te komen.”

Volgens Van der Stap nemen de daders daarmee een groot risico. „De pakkans ligt rond de 60 à 70 procent. Bovendien mislukken ze vaak en is de buit vaak klein.”

Jonge daders: zorgwekkende ontwikkeling

Dit jaar zijn 182 overval-verdachten aangehouden. Het steeds groter wordende aantal minderjarige daders, is volgens Van der Plas een zorgwekkende ontwikkeling. „Overvallers gaan vaak door totdat ze gepakt worden. Voor ons is het dus belangrijk om daders zo snel mogelijk op te sporen en aan te houden, liefst al na hun eerste overval. Dan voorkom je dat zo’n jonge dader een serieovervaller wordt.”

De betrokkenheid van tieners bij criminaliteit is opmerkelijk. Metro meldde onlangs nog dat tieners steeds vaker vuurwapens bij zich dragen. Ook blijken ‘uithalers‘ bij drugscontainers vaak minderjarig. Inmiddels werkt de politie met een (niet-onomstreden) algoritme dat kan voorspellen welke jongeren met de politie te maken kunnen krijgen.

Traumatische ervaring

De jonge overvallers hebben weinig besef van de gevolgen van een overval voor anderen, zegt Van der Plas. „Een overval is een schokkende en traumatische ervaring. Als je door iemand bedreigd wordt met een mes of vuurwapen heeft dat grote gevolgen. Mensen kunnen soms pas na maanden hun werk weer oppakken.”

De meeste overvallen vinden plaats in de detailhandel. Met name juweliers zijn vaak doelwit. „Dit jaar waren het er al veertien terwijl er in heel 2024 elf overvallen op juweliers waren”, zegt Van der Stap. „Soms hebben de daders het niet gemunt op geld maar op dure goederen en overvallen ze bijvoorbeeld een brillenzaak of belwinkel. Horecagelegenheden, supermarkten en tankstations zijn ook nog steeds gewilde doelwitten. Terwijl de kans op succes zeer gering is, omdat de meeste zaken goed zijn beveiligd en weinig contant geld in de kassa hebben.”

