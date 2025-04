Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veel fietsers en ouderen onder verkeersdoden in 2024

Er kwamen vorig jaar 675 mensen om in het verkeer. Fietsers zijn de grootste groep, en de meeste verkeersslachtoffers zijn ouderen.

Er zijn negen minder verkeersdoden minder dan een jaar eerder, en 491 minder dan in 2000, toen er 1166 verkeersdoden waren, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Het laagste aantal mensen dat overleed bij een verkeersongeluk meldde het CBS in 2013 en 2014. Beide jaren verongelukten 570 mensen in het verkeer.

Fietsers grootste groep verkeersdoden

Er verongelukten vorig jaar 246 fietsers in het verkeer. Fietsers vormen daarmee de grootste groep verkeersdoden. Er overleden 24 minder fietsers dan een jaar eerder, maar nog steeds meer dan tussen 2000 en 2022. In die periode kwamen jaarlijks gemiddeld 199 fietsers om in het verkeer. Minstens 44 procent reed op een e-bike en de meesten (60 procent) overleden door hoofdletsel.

E-bikes, en met name fatbikes, zijn voor velen een doorn in het oog. Vooral doordat je elektrische fietsen kunt opvoeren en (vooralsnog) geen helm hoeft te dragen. E-bikes zijn niet alleen vaak betrokken bij ongelukken, maar zorgen überhaupt voor veel overlast in het verkeer.

Elke dag belanden gemiddeld meer dan 200 fietsers op de spoedeisende hulp na een ongeluk. Nog bijna niemand in Nederland draagt een fietshelm, maar de roep om dat wél te doen, wordt wel steeds luider.

🚲 Reactie Fietsersbond De Fietsersbond vindt dat 30 kilometer per uur overal in de bebouwde kom de standaardsnelheid moet worden. De CBS-cijfers laten de urgentie zien van het verlagen van de maximumsnelheid, betoogt de Fietsersbond. Volgens de bond zou de maatregel elk jaar minstens dertien verkeersdoden en zeshonderd ernstige ongelukken voorkomen. Ook zou een lagere snelheid minder lawaai en schonere lucht tot gevolg hebben.

Meer ouderen en minder jongeren kwamen om

Vooral ouderen van boven de 80 jaar kwamen om. Dat is een verschuiving ten opzichte van 25 jaar geleden. Toen waren de meeste dodelijke verkeersslachtoffers jongeren tussen de 20 en 30 jaar. Vorig jaar overleden er 152 jongeren door een verkeersongeluk, in 2000 waren dit er 453. Dat komt vooral doordat jongeren minder vaak verongelukken als inzittende van een personenauto of als bestuurder van een bromfiets.

Het aantal inzittenden van personenauto’s dat in het verkeer omkomt, steeg licht van 194 in 2023 naar 220 vorig jaar. Vergeleken met 2000, toen ruim 500 dodelijke slachtoffers vielen, is er sprake van een sterke daling.

Het aantal bromfietsers, brom- en snorscooters dat door een verkeersongeval is overleden, is in de laatste 25 jaar niet zo laag geweest. In 2024 kwamen 30 mensen om in het verkeer door een ongeval met een bromfiets, brom- of snorscooter. In 2000 waren dat er nog 104.

